El nutriente que el cuerpo 'ignora' pero es clave para perder peso y mejorar la digestión

La fibra alimentaria es un tipo de carbohidrato complejo que forma parte de la estructura de muchos alimentos vegetales. Sin embargo, a diferencia de otros carbohidratos como el almidón o el azúcar, el organismo humano no dispone de las enzimas necesarias para descomponerla.

Debido a esta particularidad, la fibra atraviesa el estómago y el intestino delgado prácticamente intacta. Solo cuando llega al intestino grueso entra en juego su papel más importante, donde puede ser fermentada por la microbiota o ayudar a facilitar la eliminación de los desechos.

Esta característica ha llevado a muchos especialistas a describirla como el nutriente que el cuerpo "ignora", aunque su importancia para la salud digestiva es enorme.

Dos tipos de fibra con funciones diferentes

No toda la fibra actúa de la misma manera. Los especialistas suelen distinguir entre fibra soluble y fibra insoluble, dos variantes con funciones distintas dentro del organismo.

La fibra soluble se disuelve en agua y forma una especie de gel en el sistema digestivo. Este proceso ralentiza la absorción de azúcares y grasas, lo que ayuda a controlar los niveles de glucosa y colesterol en sangre. Se encuentra en alimentos como la avena, las manzanas, los cítricos o las legumbres.

Por su parte, la fibra insoluble no se disuelve en agua y actúa como una especie de "escoba" en el intestino. Aumenta el volumen de las heces y acelera el tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento. Está presente en cereales integrales, frutos secos o verduras como el brócoli. Ambos tipos son necesarios para mantener un sistema digestivo equilibrado.

El alimento de la microbiota

Aunque el cuerpo humano no puede digerir la fibra, sí puede hacerlo la microbiota intestinal, el conjunto de billones de bacterias beneficiosas que viven en el intestino.

Cuando estas bacterias fermentan la fibra producen compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta, que ayudan a mantener sano el revestimiento del colon y contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Por esta razón, muchos expertos consideran la fibra un prebiótico natural, es decir, una sustancia que sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del organismo.

Una dieta pobre en fibra puede provocar un desequilibrio en esta microbiota, lo que se ha relacionado con problemas digestivos, inflamación crónica e incluso mayor vulnerabilidad frente a algunas enfermedades.

Beneficios para el sistema digestivo

El beneficio más conocido de la fibra es su capacidad para mejorar el tránsito intestinal.

Al aumentar el volumen de las heces y facilitar su expulsión, ayuda a prevenir problemas frecuentes como el estreñimiento o la diverticulosis. Además, una dieta rica en fibra se ha asociado con un menor riesgo de desarrollar algunas enfermedades digestivas.

Entre ellas destacan el síndrome del intestino irritable, la enfermedad diverticular o el cáncer colorrectal, aunque en estos casos influyen también otros factores como la genética o el estilo de vida. Además, la fibra soluble ayuda a regular el vaciado gástrico, lo que contribuye a mantener niveles de energía más estables durante el día.

Un aliado para el control del peso

Otro de los efectos más interesantes de la fibra es su capacidad saciante. Al absorber agua y aumentar de tamaño en el estómago, genera una sensación de plenitud que puede durar más tiempo. Esto reduce la necesidad de picar entre horas y ayuda a controlar el apetito.

Además, los alimentos ricos en fibra suelen requerir más tiempo de masticación, lo que da margen al cerebro para recibir la señal de saciedad antes de que se produzca un exceso de consumo. Por esta razón, las dietas ricas en fibra suelen asociarse con un mejor control del peso corporal.

¿Cuánta fibra necesitamos?

Las recomendaciones nutricionales varían según la edad y el sexo, pero en general los expertos aconsejan consumir entre 25 y 38 gramos de fibra al día en adultos.

Las principales fuentes de este nutriente se encuentran en alimentos de origen vegetal como la avena, las legumbres, las frutas con piel, las verduras y los cereales integrales.

Eso sí, los especialistas recomiendan aumentar la ingesta de fibra de forma gradual. Un incremento demasiado rápido puede provocar gases o hinchazón abdominal, especialmente si el organismo no está acostumbrado.

También es importante mantener una buena hidratación, ya que la fibra necesita agua para realizar correctamente su función en el sistema digestivo.

Mucho más que un simple carbohidrato

Aunque no aporte calorías ni se digiera como otros nutrientes, la fibra cumple un papel fundamental en el equilibrio del organismo.

Regula la digestión, alimenta la microbiota intestinal, ayuda a controlar el azúcar en sangre y contribuye a mantener la sensación de saciedad. En otras palabras, demuestra que no todo lo que el cuerpo necesita tiene que convertirse en energía.

A veces, el mayor beneficio para la salud proviene precisamente de aquello que el organismo no puede digerir, pero que le ayuda a funcionar mejor.