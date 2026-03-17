Alerta por salmonela en las hamburguesas congeladas de una conocida marca: no las consuman en ninguna circunstancia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una nueva advertencia sanitaria tras detectar la presencia de una peligrosa bacteria en un lote de productos cárnicos.

En concreto, el organismo público ha informado de la contaminación por salmonela en las hamburguesas elaboradas con carne de ave que se comercializan bajo el nombre de Burkebab, pertenecientes a la marca Simon's Food. Se trata de un artículo que se vende en formato ultracongelado, habitualmente en envases que contienen tres unidades y con un peso total de 240 gramos. En este caso, se trata de un lote cuya fecha de consumo preferente está fijada para el mes de enero del año 2027.

Las primeras investigaciones y los correspondientes análisis de laboratorio que han dado pie a esta notificación se han llevado a cabo en Castilla y León. Sin embargo, las autoridades sanitarias no descartan en absoluto que el producto haya podido ser distribuido a otras comunidades autónomas del territorio nacional. Por este motivo, la información ya ha sido trasladada a los distintos organismos autonómicos a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, con el objetivo primordial de que se proceda a retirar los lotes afectados de los puntos de venta y supermercados lo antes posible.

Desde la institución dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha lanzado un mensaje claro a los ciudadanos que puedan tener este alimento en sus congeladores: no deben consumirlo bajo ninguna circunstancia. En el caso de que alguna persona ya haya ingerido estas hamburguesas y comience a experimentar sintomatología compatible con una salmonelosis, resulta fundamental que acuda a su centro de salud más cercano para recibir el tratamiento médico adecuado.

La intoxicación por salmonela suele manifestarse a través de un cuadro clínico de tipo gastrointestinal. Los pacientes afectados por esta infección bacteriana presentan, por norma general, fuertes diarreas, episodios de vómitos recurrentes, fiebre alta y dolores de cabeza o abdominales intensos. Estos síntomas pueden aparecer entre seis y setenta y dos horas después de haber consumido el alimento contaminado, y la enfermedad suele prolongarse durante varios días, revistiendo mayor gravedad en niños pequeños, ancianos y personas con el sistema inmunológico debilitado.

Cabe recordar que la contaminación cruzada y la falta de cocción adecuada son los principales factores de riesgo a la hora de contraer este tipo de infecciones en el hogar. Los expertos en seguridad alimentaria recomiendan siempre cocinar completamente las carnes, especialmente las de ave, ya que las altas temperaturas son capaces de destruir la bacteria. Asimismo, es vital mantener una estricta higiene en la cocina, lavando con esmero los utensilios y las manos después de manipular alimentos crudos para evitar que los patógenos se transfieran a otros productos listos para el consumo.