Casi la mitad de la población de Ceuta y Melilla debe viajar a la Península para recibir atención sanitaria

La falta de recursos asistenciales obliga a casi la mitad de la población de Ceuta y Melilla a trasladarse a la Península para recibir tratamiento, lo que tiene un alto impacto emocional y personal en los pacientes.

Las listas de espera son la principal barrera de acceso al sistema sanitario público de Ceuta y Melilla. Así lo identifica una amplia mayoría de su población. Esta percepción se traduce en dificultades reales y persistentes de acceso a los servicios de salud.

A ello se suman la dificultad para obtener citas (para el 65% de los ceutíes y el 79% de los melillenses), tanto presenciales como online; los cambios frecuentes de médico asignado (44% y 49%, respectivamente), y la dificultad para comunicarse con el personal sanitario (44% y 45%, respectivamente), configurando un escenario de bloqueo estructural del sistema.

Además, la espera para recibir atención especializada se confirma como el aspecto más castigado por los ciudadanos. Casi la mitad de los usuarios califica el tiempo de demora para ver a un especialista como "totalmente inadecuado" (47% en Ceuta y 42% en Melilla), una barrera temporal que convierte este servicio en prácticamente inaccesible para una parte significativa de los ciudadanos.

Las dificultades también se extienden a otros servicios clave del proceso asistencial. Las pruebas diagnósticas registran valoraciones negativas por parte del 37% de los ciudadanos en Ceuta y del 40% en Melilla, mientras que las intervenciones quirúrgicas presentan niveles de insatisfacción del 26% en Ceuta y del 24% en Melilla.

Alto coste emocional

Estos traslados forzosos tienen un impacto personal, familiar y emocional elevado. La directora de Opinión Pública de Ipsos, Silvia Bravo, lo destacó en Servimedia: "El 66% en Ceuta y el 60% en Melilla afirman que les ha afectado de forma seria a su vida cotidiana".

Esto evidencia el coste humano y social que tiene no recibir la atención sanitaria deseada dentro del propio entorno de residencia. Un señor al que entrevistaron por la calle resumió la situación: "Yo lo que buscaría sería la forma de arreglar los problemas, disminuir las listas de espera, aumentar el número de especialistas y resolver el tema oncológico para que la gente no se tenga que trasladar fuera para recibir tratamiento".

Sanidad privada

Los datos también reflejan el creciente recurso a la sanidad privada como vía alternativa de acceso a la atención sanitaria. Bravo comentó que "el 45% en Ceuta y el 30% en Melilla disponen de un seguro médico privado como vía alternativa de acceso a la sanidad". Por eso se concluye que la sanidad pública no es capaz de absorber la demanda asistencial en condiciones adecuadas.

El estudio sobre la Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla ha sido realizado por Ipsos mediante metodología CATI (por teléfono), con una muestra de 400 entrevistas representativas de la población mayor de 18 años residente en ambos lugares.