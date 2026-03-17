Qué es la 'resaca de azúcar': así reacciona tu cuerpo al exceso de dulces

Las celebraciones, los postres o los antojos puntuales suelen llevar a consumir más azúcar de la cuenta. Aunque en un primer momento la sensación es placentera, el organismo puede experimentar una serie de reacciones físicas poco después. La ciencia y la nutrición han bautizado este fenómeno como 'resaca de azúcar', un conjunto de síntomas que aparecen cuando el exceso de glucosa intenta ser gestionado por el cuerpo.

Dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad o una sed intensa son algunas de las señales que pueden aparecer tras un consumo elevado de dulces o carbohidratos refinados. Lejos de ser solo una percepción subjetiva, se trata de un proceso metabólico real que afecta a varios sistemas del organismo.

El subidón inicial y la respuesta del cuerpo

Todo comienza cuando ingerimos una gran cantidad de azúcar. La glucosa entra rápidamente en el torrente sanguíneo, lo que provoca un aumento repentino de los niveles de azúcar en sangre.

Ante esta situación, el páncreas libera insulina para ayudar a que la glucosa se transporte a las células, donde puede utilizarse como fuente de energía o almacenarse. El problema aparece cuando la cantidad de azúcar ingerida es muy elevada. El organismo libera más insulina de la necesaria y los niveles de glucosa en sangre caen de forma brusca.

Este fenómeno se conoce como hipoglucemia reactiva y explica por qué, después de un breve momento de euforia, muchas personas experimentan un bajón de energía.

Fatiga y 'niebla mental'

El cerebro es uno de los órganos que más glucosa consume, pero también es muy sensible a los cambios en sus niveles. Cuando la glucosa desciende rápidamente tras el pico inicial, el cerebro puede experimentar una falta temporal de combustible.

Este descenso se manifiesta en forma de fatiga, dificultad para concentrarse o la llamada 'niebla mental'. A ello se suman otros síntomas como somnolencia, irritabilidad o dolor de cabeza.

El azúcar también estimula la liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado con el sistema de recompensa del cerebro. Esta liberación provoca una sensación inicial de placer o euforia. Sin embargo, cuando el efecto desaparece, el organismo puede experimentar una sensación similar a un pequeño síndrome de abstinencia, lo que explica los antojos de más dulces.

Inflamación y efectos en otros órganos

El exceso de azúcar también puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo. Este proceso puede provocar sensación de pesadez, hinchazón abdominal o malestar digestivo.

El hígado desempeña un papel importante en este proceso. Cuando la cantidad de glucosa supera lo que el organismo puede utilizar de inmediato, parte del azúcar se envía al hígado para ser procesado. En el caso de la fructosa, el órgano puede convertirla en grasa, un proceso que a largo plazo puede contribuir a problemas metabólicos.

Además, el exceso de azúcar provoca un proceso conocido como glicación, que puede inflamar tejidos y favorecer la retención de líquidos. Esto explica por qué algunas personas notan la cara hinchada o la piel más inflamada tras consumir muchos dulces.

El azúcar también tiene un efecto osmótico, lo que significa que extrae agua de las células para ayudar a procesar la glucosa. Como consecuencia, el organismo puede experimentar deshidratación celular, lo que se traduce en sed intensa y dolor de cabeza.

Qué sucede en la primera hora

Los efectos del azúcar comienzan a aparecer poco después de su consumo. En los primeros 15 minutos, el azúcar interactúa con las bacterias presentes en la boca y puede generar compuestos ácidos que dañan el esmalte dental.

Entre los 15 y 30 minutos, el azúcar llega al intestino delgado y pasa al torrente sanguíneo. En ese momento el páncreas comienza a liberar insulina para gestionar el exceso de glucosa.

A partir de los 30 minutos, el organismo experimenta el pico de energía asociado a la liberación de dopamina. Sin embargo, poco después aparece el descenso de los niveles de azúcar, que da paso al cansancio, la irritabilidad y el dolor de cabeza.

Entre los 45 y 60 minutos, los cambios hormonales pueden afectar temporalmente al sistema inmunológico, haciendo que el organismo sea más vulnerable a infecciones durante varias horas.

Cómo recuperarse tras un atracón de dulces

Aunque los síntomas suelen desaparecer con el paso del tiempo, existen algunas estrategias que pueden ayudar al organismo a recuperarse.

Una de las más importantes es mantener una buena hidratación, ya que beber agua ayuda a los riñones a eliminar el exceso de glucosa a través de la orina.

También puede ser útil consumir alimentos ricos en proteínas y fibra en la siguiente comida, como huevos, legumbres o verduras. Estos alimentos ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y reducen los antojos.

El movimiento suave, como una caminata ligera, puede favorecer que los músculos utilicen la glucosa disponible como fuente de energía. Por último, evitar más azúcar es clave para romper el ciclo de subidas y bajadas de glucosa.

Aunque los efectos físicos más intensos suelen durar solo unas horas, los antojos pueden prolongarse durante más tiempo si el consumo elevado de azúcar se convierte en un hábito frecuente.