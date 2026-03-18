El Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz supera los 1.000 pacientes tratados

El Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz, primero de estas características puesto en marcha en España en 2019, ha alcanzado un nuevo logro en su compromiso con la innovación tecnológica en manos de los profesionales más especializados, al superar los 1.000 pacientes tratados con terapia de protones.

Este hito se suma al logrado en noviembre, cuando amplió su cartera de servicios añadiendo a la protonterapia un acelerador lineal para radioterapia guiada por imágenes de resonancia magnética (MR-linac) –el cuarto disponible en nuestro país–, convirtiéndose así en uno de los pocos centros del mundo en contar con ambas tecnologías en las mismas instalaciones, tal y como explica su gerente, la doctora Marta Cremades.

Concretamente, en febrero el centro alcanzó el paciente número 1.000 al que ha administrado el tratamiento radioterápico más avanzado contra el cáncer, que dirige haces de protones acelerados de alta energía y de forma concentrada y específica al tumor, siendo aproximadamente la mitad de ellos adultos y la otra mitad pediátricos.

Debido a su máxima precisión, esta energía se libera de forma localizada sobre las células cancerosas y no las traspasa, por lo que la cantidad de radiación que reciben los tejidos sanos circundantes es menor y se reducen las probabilidades de desarrollar tumores secundarios o metastásicos. Por su eficacia frente a la radioterapia convencional, la protonterapia está especialmente recomendada en determinados tipos de cánceres cercanos a órganos vitales, indica la doctora Stephanie Bolle, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del centro.

En este sentido, del millar de pacientes tratados con esta terapia, "aproximadamente un tercio han sido afectados por tumores del sistema nervioso central; otra tercera parte, de sarcomas de partes blandas y hueso; y el restante, casos de tumores de cabeza y cuello, reirradiaciones y otros tipos de cánceres", apunta por su parte Juan Castro, jefe de Protección Radiológica.

Tecnología

Inaugurado en 2019, y para optimizar la planificación de tratamientos oncológicos mediante protonterapia, el centro instaló también tecnología de tomografía computarizada (TAC) con alta definición e imagen espectral, que permite visualizar mejor y con más precisión los detalles de las lesiones más pequeñas, mejorando significativamente el diagnóstico, el cálculo de la dosis de radiación a emplear y el plan de irradiación.

Tras incorporar en noviembre la nueva Unidad de Radioterapia guiada por imagen (MR-linac), con la que ya se han tratado cerca de 30 pacientes, el Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz cuenta con la más completa e innovadora oferta asistencial oncológica de protonterapia y radioterapia adaptativa de alta precisión y, en palabras de la doctora Marta Cremades, se ha situado en el "polo de radioterapia adaptativa de alta complejidad".

Esta nueva técnica, que completa a la protonterapia y que, junto a ella, está transformando la forma en la que se abordan los tratamientos con radioterapia, "abre nuevas oportunidades de abordaje para los tumores que necesitan una visualización de alta resolución de tejidos blandos y de órganos susceptibles de desplazarse, de deformarse o de moverse inter y/o intra-fracción, como los de pulmón, riñón, hígado o páncreas; y para aquellos cercanos a órganos sensibles, donde proteger el tejido sano es crucial, como el de próstata o en caso de reirradiación", dice el doctor Walter Vázquez, responsable de la Unidad de Radioterapia guiada por imagen (MR-linac).

Asimismo, en este tipo de indicaciones, esta tecnología híbrida, que integra un acelerador lineal con un sistema de imágenes por resonancia magnética de alta resolución, "permite ofrecer tratamientos dirigidos con hipo fraccionamiento extremo en SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy) adaptados a la anatomía de un tumor en el día, minimizando la exposición accidental a los órganos en riesgo, gracias a la capacidad de efectuar imágenes de tejidos blandos online, evaluar modificaciones, movimientos y riesgos, entre otras aplicaciones", concluye el doctor Alejandro Mazal, jefe del Servicio de Física Médica.

El Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz se integra, además, en la cartera de servicios del Comprehensive Cancer Center del hospital madrileño –nuevo nombre de su área oncológica, con la que el año pasado actualizó, completó y llevó a un nuevo nivel de excelencia su hasta ahora conocido como OncoHealth–, como parte de su campus hospitalario, que pone a disposición de los pacientes investigación básica, clínica y traslacional, y la oferta diagnóstica y terapéutica más completa e innovadora.

Adaptándose a las nuevas necesidades de pacientes y profesionales, sin renunciar a sus principios fundacionales, y sumando al edificio principal del hospital sus distintas ubicaciones fuera del mismo, la Fundación Jiménez Díaz se ha convertido en un ecosistema que unifica la institución y los espacios físicos bajo un mismo concepto: el Campus Hospitalario Fundación Jiménez Díaz, referencia nacional e internacional que comprende todos los campos de la salud y que se ha completado con la integración en él del Centro de Protonterapia.

Así, como explica su gerente, el doctor Javier Arcos, alrededor del hospital orbitan el Centro de Consultas Externas de Isaac Peral, el Centro de Rehabilitación de Guzmán el Bueno, los centros de especialidades periféricas (CEP) de Pontones y Argüelles, la Escuela de Enfermería FJD-UAM y el Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz; una red a la que, a finales de 2026, se sumará un nuevo edificio en las instalaciones del hospital, y que seguirá completándose en los próximos años.