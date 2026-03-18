El 'combustible invisible' que usan los deportistas para no cansarse

Para millones de personas, el café es parte esencial de la rutina diaria. Sin embargo, en el ámbito deportivo, la cafeína ha dejado de ser solo una bebida para convertirse en una de las ayudas ergogénicas más estudiadas y eficaces. El motivo es que, lejos de aportar energía en forma de calorías, su verdadero efecto reside en cómo actúa sobre el cerebro.

Debemos recordar que la cafeína es un alcaloide de origen vegetal con efecto estimulante sobre el sistema nervioso central. Presente en el café, el té, el cacao o las bebidas energéticas, es una de las sustancias psicoactivas más consumidas del mundo. Su uso en el deporte ha ganado popularidad, especialmente porque cuenta con una sólida base científica que respalda sus beneficios.

El truco del cerebro

El principal mecanismo de la cafeína no está en los músculos, sino en el cerebro. A lo largo del día, se acumula una sustancia llamada adenosina, responsable de generar la sensación de cansancio. La cafeína bloquea sus receptores, impidiendo que el cerebro perciba esa fatiga.

El resultado es claro: no tienes más energía, pero sientes menos esfuerzo. Esto permite mantener ritmos más altos o prolongar el ejercicio durante más tiempo. En pruebas de resistencia, este efecto puede traducirse en mejoras significativas del rendimiento.

Beneficios comprobados en el deporte

La evidencia científica sitúa a la cafeína en el grupo de suplementos con mayor respaldo. Sus efectos abarcan distintas áreas del rendimiento físico.

Por un lado, estimula el sistema nervioso central, lo que mejora la concentración y la capacidad de reacción. Por otro, incrementa la contracción muscular al facilitar la liberación de calcio, lo que se traduce en mayor fuerza y potencia.

Además, favorece el uso de grasas como fuente de energía, lo que ayuda a preservar el glucógeno muscular. Este aspecto es clave en deportes de larga duración, donde retrasar la fatiga puede marcar la diferencia. También se ha observado una reducción en la percepción del dolor, permitiendo entrenar a mayor intensidad.

Dosis y momento clave

Para obtener beneficios, la dosis recomendada se sitúa entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. En términos generales, esto equivale a unos 150-300 mg para una persona media.

El momento de ingesta también es fundamental. La cafeína suele alcanzar su pico en sangre entre 30 y 90 minutos después de su consumo, por lo que se recomienda tomarla antes del ejercicio. En deportes de resistencia, puede ser suficiente una hora antes, mientras que en actividades de potencia puede adelantarse algo más. Superar estas dosis no mejora el rendimiento y puede resultar contraproducente.

No todo es café

Aunque el café es la fuente más habitual, no siempre es la más precisa. La cantidad de cafeína puede variar según el tipo de grano o la preparación. Por ello, muchos deportistas optan por formatos como cápsulas, geles o cafeína anhidra, que permiten controlar mejor la dosis.

También se ha observado que la cafeína en formato suplementado puede tener un efecto ergogénico más consistente que la consumida en bebidas tradicionales.

Tolerancia y efectos secundarios

A pesar de sus beneficios, la cafeína no está exenta de riesgos. En dosis elevadas puede provocar ansiedad, temblores, insomnio o aumento del ritmo cardíaco. Además, la respuesta es muy individual: algunas personas son más sensibles que otras.

Otro factor importante es la tolerancia. El consumo habitual reduce sus efectos, ya que el organismo se adapta. Por ello, algunos deportistas reducen su ingesta antes de competiciones importantes para potenciar su impacto el día clave.

La cafeína puede mejorar el rendimiento entre un 2% y un 4%, una diferencia significativa en el deporte de alto nivel. Sin embargo, no sustituye a una buena preparación física, descanso adecuado o nutrición equilibrada.

En definitiva, se trata de una herramienta eficaz y accesible que, bien utilizada, puede marcar la diferencia. No aporta energía real, pero sí permite aprovechar mejor la que ya tiene el cuerpo, convirtiéndose en ese "combustible invisible" que ayuda a rendir un poco más cuando más se necesita.