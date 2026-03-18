Urge crear en España una reserva estratégica de fármacos ante la inestabilidad, según Instituto Coordenadas

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha advertido de la necesidad de que España desarrolle un Sistema Nacional de Reserva Estratégica de Medicamentos para hacer frente a un entorno internacional cada vez más inestable, marcado por tensiones geopolíticas, crisis logísticas y vulnerabilidades en las cadenas de suministro farmacéutico.

Según el informe, la pandemia de Covid-19 evidenció las debilidades estructurales del sistema sanitario global, especialmente la dependencia exterior en la producción de principios activos —concentrada en Asia— y la fragilidad del modelo logístico just-in-time, que limita la capacidad de respuesta ante emergencias.

El documento subraya que la disponibilidad de medicamentos esenciales debe considerarse una cuestión de seguridad nacional, al mismo nivel que la energía o la alimentación, en línea con las estrategias que ya están adoptando países como Estados Unidos, Alemania o Países Bajos, así como la propia Unión Europea a través del mecanismo rescEU.

En este contexto, el Instituto propone la creación de una reserva estratégica basada en la identificación de medicamentos críticos, el despliegue de una red nacional de almacenamiento y el impulso a la producción farmacéutica estratégica.

Durante una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados, el presidente de Cofares, Eduardo Pastor, destacó el papel de la colaboración público-privada para reforzar la resiliencia del sistema sanitario. "Ponemos a disposición de las administraciones el ecosistema sanitario de Cofares, que desempeña una importante función de servicio público", afirmó.

Pastor subrayó además que la acumulación de crisis globales ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro farmacéutico y defendió que la sanidad debe considerarse una infraestructura crítica dentro de la estrategia de seguridad nacional.

El informe también pone en valor el potencial logístico del sector farmacéutico español. Cofares, por ejemplo, cuenta con una red de 48 centros logísticos y cerca de 12.000 farmacias comunitarias, y gestionó en 2023 más de 440 millones de unidades de medicamentos y productos sanitarios.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, incidió en el cambio de paradigma que afrontan las políticas públicas. "Las crisis sanitarias, geopolíticas y logísticas de los últimos años han demostrado que la seguridad sanitaria es hoy una dimensión esencial de la seguridad nacional. Garantizar el acceso a medicamentos estratégicos debe formar parte de las políticas públicas de resiliencia del Estado, al mismo nivel que la energía, la alimentación o las infraestructuras críticas", señaló.

Sánchez Lambás añadió que "España dispone de una base industrial, científica y logística suficientemente sólida para liderar en Europa una estrategia de autonomía farmacéutica. La creación de una reserva estratégica de medicamentos es un paso imprescindible para reforzar la capacidad del país de anticiparse a futuras crisis y proteger a la población".

El Instituto concluye que España cuenta con las capacidades necesarias para avanzar hacia este modelo, lo que permitiría no solo reforzar la resiliencia del sistema sanitario, sino también impulsar la industria farmacéutica nacional y posicionar al país como un polo estratégico en el sur de Europa.