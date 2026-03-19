Si sientes un pinchazo en la boca pero el dentista no encuentra ni rastro de infección, es muy probable que sufras dolor orofacial. No es un problema de tus piezas dentales, sino de la maquinaria que las mueve. Las sociedades españolas Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR) y de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO) han lanzado una guía de urgencia para que aprendas a identificarlo y evites tratamientos agresivos innecesarios. El doctor Luis Miguel Torres, presidente de SEMDOR, es tajante: "La clave es diagnosticar bien para evitar que el dolor se vuelva crónico".

Cómo saber si tu dolor es "falso" dental

La mayoría de los pacientes acuden a consulta convencidos de que necesitan una endodoncia, cuando el problema real reside en los músculos masticatorios o la articulación temporomandibular (ATM). Para salir de dudas, fíjate en cómo reacciona tu cuerpo al movimiento. Si el dolor se dispara al hablar, bostezar o simplemente al masticar, el foco no es el diente, sino la estructura que lo rodea.

Las tres señales de alerta de los expertos

Miguel de Pedro, presidente de SEDCYDO, señala tres indicadores críticos para identificar este trastorno:

El dolor cambia con el movimiento: Si la intensidad sube al abrir la boca, el origen es muscular o articular.

Inexistencia de daño visible: No hay caries, roturas ni infecciones que justifiquen el pinchazo.

Bloqueo o rigidez: Sientes fatiga en la mandíbula o dificultad para abrir la boca con normalidad.

El riesgo de la intervención innecesaria

Identificar el origen real a tiempo es vital para evitar procedimientos irreversibles que no solucionarán el problema. Una cefalea constante puede estar directamente relacionada con una disfunción de la mandíbula que un odontólogo especializado puede tratar sin necesidad de tocar tus dientes. La coordinación entre distintos especialistas es, según los expertos, la única forma de recuperar funciones básicas como comer o dormir sin molestias.