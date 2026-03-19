La alimentación y los hábitos de vida del hombre influyen en la calidad del semen y la fertilidad

La fertilidad masculina está condicionada por múltiples factores, entre ellos los hábitos de vida, especialmente la alimentación, que puede influir directamente en la calidad del semen y, por tanto, en las probabilidades de lograr un embarazo. Así lo señalan especialistas en andrología, que destacan que seguir un patrón dietético equilibrado no solo contribuye al bienestar general, sino que también repercute en parámetros seminales clave como la concentración, la morfología y la movilidad de los espermatozoides.

En este sentido, determinados nutrientes desempeñan un papel especialmente relevante. "El ácido fólico participa en la producción de espermatozoides y en los procesos de replicación celular. Por ello, resulta especialmente importante para mejorar parámetros como la concentración y la morfología espermática", explica la doctora Rocío Rivera, directora del laboratorio de andrología de IVI Valencia.

Por su parte, los antioxidantes —presentes principalmente en frutas y verduras— ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales factores que pueden dañar la calidad seminal. "Los antioxidantes contribuyen a reducir el estrés oxidativo, lo que favorece que los espermatozoides presenten una mejor morfología y motilidad", añade la doctora.

Asimismo, los ácidos grasos omega-3, presentes en alimentos como el pescado azul o los frutos secos, son componentes clave de la membrana espermática. "Aportan fluidez a esta estructura, lo que facilita una mejor movilidad espermática", señala Rivera.

Además de seguir estos hábitos saludables, los expertos recomiendan evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, así como reducir el alcohol y moderar la ingesta de cafeína, debido a su impacto negativo en el estrés oxidativo y en la fragmentación del ADN espermático.

"Cuidar la alimentación y mantener hábitos de vida saludables puede contribuir a mejorar la calidad seminal y, con ello, favorecer las posibilidades de lograr un embarazo", concluye la especialista.

En el marco del Día del Padre, los expertos subrayan la importancia de que los hombres adopten hábitos saludables también cuando planifican la paternidad, ya que pequeños cambios en el día a día pueden marcar la diferencia en su fertilidad.