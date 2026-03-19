Qué es el 'coma alimentario' y por qué sentimos un sueño irresistible al acabar de comer

Sentarse a la mesa con hambre, disfrutar de una comida abundante y, poco después, sentir un sueño casi irresistible. Es algo que habitualmente sucede los días de descanso, pues se suele comer más y con más calma... Por ello, esta es una escena que muchos identifican como 'coma alimentario', aunque su nombre científico es somnolencia postprandial. Y, lejos de ser un simple capricho del cuerpo, tiene una explicación biológica compleja.

Durante años se creyó que el cansancio tras comer se debía a que la sangre se concentraba en el sistema digestivo, dejando al cerebro con menos riego. Sin embargo, la ciencia ha desmontado este mito: ahora se sabe que el organismo es capaz de mantener estable el flujo sanguíneo cerebral. La clave está, en realidad, en una combinación de procesos hormonales, metabólicos y neuronales.

Pero, ¿qué pasa realmente en el organismo? Tras una comida copiosa, especialmente rica en carbohidratos o grasas, los niveles de glucosa en sangre aumentan rápidamente. Para compensarlo, el cuerpo libera insulina, lo que desencadena una cadena de reacciones químicas. Entre ellas, destaca la producción de serotonina, asociada a la relajación, y de melatonina, que regula los ciclos del sueño. El resultado es una señal directa al cerebro: es momento de bajar el ritmo.

Además, el papel del cerebro es fundamental. En regiones como el hipotálamo se procesan las señales relacionadas con el apetito, la energía y el descanso. Cuando aumentan los niveles de glucosa, se reduce la actividad de las neuronas encargadas de mantenernos despiertos, lo que favorece esa sensación de somnolencia.

¿Qué alimentos son claves para este 'coma alimentario'?

No todos los alimentos provocan el mismo efecto. Las comidas ricas en azúcares rápidos, harinas refinadas o grasas saturadas son las que más contribuyen a este 'bajón', ya que generan picos de glucosa más pronunciados. En cambio, una dieta equilibrada con proteínas, fibra y alimentos menos procesados ayuda a mantener niveles de energía más estables.

Pese a lo molesto que puede resultar, especialmente en plena jornada laboral, el 'coma alimentario' es una respuesta completamente normal del organismo. El cuerpo necesita destinar energía a la digestión y, en ese proceso, reduce temporalmente otras funciones como la concentración o el estado de alerta.

Para minimizar sus efectos, los expertos recomiendan optar por comidas más ligeras, evitar excesos de azúcares y dar un paseo breve tras comer. Pequeños hábitos que pueden marcar la diferencia entre una tarde productiva o una lucha constante contra el sueño. En definitiva, si después de comer sientes que el sofá te llama, no es falta de voluntad. Es, simplemente, tu cuerpo haciendo su trabajo.