El hábito diario que destroza tu cuerpo igual que el consumo de alcohol

Dormir mal no solo provoca cansancio. Según el doctor Juan Pareja Grande, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, la falta de descanso tiene efectos que pueden ser comparables al consumo de alcohol y afectar a la salud, el trabajo y las relaciones sociales.

El especialista explica en Es la mañana de fin de semana de Es Radio que el sueño no ha cambiado tanto en cantidad como en forma. "Dormimos lo mismo, pero de forma diferente", señala, recordando que antes de la luz eléctrica el descanso estaba dividido en dos fases durante la noche.

Con la llegada de la luz artificial y los horarios laborales, ese patrón se transformó en un sueño continuo. "Se creó un sueño sólido, pero el conjunto de horas es más o menos el mismo", indica Pareja, quien destaca que uno de los cambios más relevantes ha sido la pérdida de la siesta.

El impacto en niños y adultos

El sueño es especialmente importante en la infancia. Durante el descanso profundo se libera la hormona del crecimiento, por lo que dormir mal puede afectar al desarrollo. "Los niños que duermen poco o tienen un sueño fragmentado tienen menos secreción de hormona del crecimiento", advierte el experto.

En adultos, las consecuencias son amplias. Una sola noche sin dormir puede afectar a la atención y los reflejos. "Produce un efecto nocivo similar al del consumo excesivo de alcohol", explica Pareja, quien añade que la falta de sueño prolongada provoca irritabilidad, falta de concentración y bajo estado de ánimo.

Los hábitos que lo condicionan

Pareja advierte también sobre hábitos que dificultan el sueño. En el caso del ejercicio físico, practicar deporte a última hora puede ser contraproducente: "El deporte después de las siete de la tarde es nocivo para quienes tienen dificultades para dormir", explica, ya que eleva la temperatura corporal. Para conciliar el sueño, el cuerpo necesita enfriarse: "Para dormir necesitamos que la temperatura corporal disminuya medio grado aproximadamente", añade, lo que explica por qué resulta más difícil descansar en verano o tras actividad física intensa.