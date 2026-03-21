Durante siglos, las serpientes han sido vistas como animales peligrosos, pero ahora se revelan como aliadas inesperadas en la medicina moderna. Sus toxinas y compuestos naturales, perfeccionados por años de evolución, han inspirado tratamientos que salvan vidas, desde anticoagulantes hasta medicamentos para la hipertensión y ciertos tipos de cáncer.

Un supresor del apetito inesperado

Investigadores de la Universidad de Colorado Boulder, junto con las universidades de Stanford y Baylor, han encontrado en la sangre de pitones birmanas y pitones bola un compuesto capaz de disminuir el apetito de forma sorprendente. La molécula, llamada para-tiramina-O-sulfato (pTOS), aumenta hasta 1.000 veces después de que la serpiente se alimenta, algo que los científicos vinculan con su capacidad para pasar meses sin comer sin perder masa muscular ni comprometer su salud metabólica.

Cuando el pTOS se administró en ratones, tanto obesos como delgados, los animales perdieron peso sin los efectos secundarios habituales de los fármacos actuales, como náuseas, fatiga o pérdida de masa muscular. Este compuesto actúa sobre el hipotálamo, modulando la sensación de saciedad, y se encuentra también en humanos, aunque en niveles muy bajos, lo que explica por qué no había sido detectado antes.

Inspiración natural para nuevos tratamientos

La idea de extraer compuestos animales para crear fármacos no es nueva: medicamentos actuales contra la obesidad, como Ozempic o Wegovy, derivan de hormonas del monstruo de Gila. Según Leslie Leinwand, líder del estudio, "la biología inspirada en la naturaleza es un ejemplo perfecto de cómo observar animales extraordinarios puede conducir a nuevas terapias".

Los hallazgos abren la puerta a la creación de tratamientos contra la obesidad más seguros y efectivos, potenciando la investigación en compuestos naturales poco conocidos y demostrando que la naturaleza, con millones de años de experimentación evolutiva, sigue siendo una fuente inagotable de innovación médica.