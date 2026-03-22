El Ramón y Cajal revoluciona la nefrología mundial con un nuevo protocolo de hemodiálisis

El Hospital Universitario Ramón y Cajal ha marcado un hito en la medicina internacional. El Servicio de Nefrología del centro público madrileño, en colaboración con el IRYCIS, ha publicado el primer ensayo clínico que cuestiona el estándar de tres sesiones de hemodiálisis semanales, vigente desde hace más de 30 años. Los resultados, publicados en Kidney International Reports, confirman que el esquema de dos sesiones es seguro y eficiente.

Un cambio de paradigma médico

La investigación liderada por la Dra. Milagros Fernández Lucas, jefa de Nefrología del Ramón y Cajal, rompe con la inercia terapéutica global.

Según los datos del estudio, los pacientes que aún conservan cierta función renal no solo mantienen su estabilidad clínica con dos sesiones, sino que experimentan una mejora significativa en su bienestar diario, explica la doctora en Kilómetro Cero. Este enfoque permite una transición más gradual y menos agresiva para el organismo.

Rentabilidad y calidad de vida

El estudio demuestra que este protocolo es coste-efectivo para el sistema sanitario, reduciendo el gasto derivado de la infraestructura y el transporte sanitario.

Sin embargo, el beneficio principal reside en la autonomía del paciente. "Es una opción segura y rentable que mejora de forma significativa su calidad de vida", subrayan desde el equipo de investigación de Epidemiología y Bioestadística Clínica.

Evidencia sólida contra el estándar

Hasta ahora, las tres sesiones semanales eran una norma prácticamente inamovible en todo el mundo. La evidencia aportada por el Ramón y Cajal ofrece a la comunidad científica internacional una base sólida para personalizar los tratamientos.

El impacto de este hito científico podría cambiar los manuales de nefrología al priorizar la preservación de la función renal remanente del paciente.