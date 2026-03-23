Los 3 suplementos que sí valen la pena a partir de los 40

Pese a que sean muchas las voces que aseguran que los 40 son los nuevos treinta lo cierto es que subir a la cuarta planta supone asumir una serie de cambios en el organismo, sobre todo lo que tiene que ver son el sistema hormonal. Así, tanto en hombres como en mujeres, a partir de los 40 se nota la ralentización del metabolismo, facilitando la ganancia de peso y la acumulación de grasa abdominal. La pérdida gradual en la producción de colágeno, provoca falta de firmeza y de elasticidad, con un aumento de la sequedad y aparición de manchas, mientras que el cabello se afina.

El colágeno funciona como el cemento que une nuestros tejidos, los sostiene por eso, es habitual que a partir de esta edad se empiece a producir la pérdida gradual de masa muscular así como una disminución ósea, aumentando el riesgo de osteoporosis.

Por todo ello, son tres los imprescindibles que dan respuesta a esta nueva etapa vital.

1.- Lo primero que no puede faltar es la Vitamina D. Niveles por debajo de 30 miligramos puede comprometer al sistema inmunitario, al sueño, la vitalidad, sistema hormonal o claridad mental así como a la absorción del calcio. Y es que la vitamina D se comporta como una vitahormona estando involucrada en más de medio millar de funciones fisiológicas del cuerpo, incluso funciona como preventiva de enfermedades neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer, como indican varios estudios publicado por el National Cancer of Institute.

A la hora de elegir un suplemento de Vitamina D son dos los elementos en los que nos tenemos fijar. El primero, que la tecnología garantice la absorción y la segunda que contenga la vitamina K, que por si misma interviene en casi un millas de funciones fisiológicas.

Ambos requisitos lo cumple el suplementos de MundoNatural Vitad3+k2, a base de Vitaminas D3 y K2 liposomada y fosfatidilcolina que garantiza la absorción y la biodisponibilidad.

2.- La segunda de las prioridades pasa por el poder de los Omega3. La suplementación con Omega3, sobre todo los de la fracción DHA, combate la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina, le da dinamismo a nuestro cerebro y nos ayuda a ralentizar el envejecimiento ocular.

Un buen suplemento de Omega- 3 es aquel que incorpora teconología TG que permita programar la suplementación a cualquier hora del día sin que compita con el resto de nutrientes. Una tecnología que se incluye en Oleomega 3 de MundoNatural.

3.- El tercero de los pilares, sin duda, el magnesio, el mineral de la relajación, la vitalidad y el sueño. Este mineral que se encuentra en los vegetales de hoja verde es cada vez más escaso por el empobrecimiento de las tierras de cultivo y su suplementación es cada día más necesaria.

Se trata de un mineral que nos ayuda a la relación muscular, favoreciendo el sueño al tiempo que combate la falta de energía y apoya el metabolismo. En el mercado existen muchas formulaciones distintas de magnesio por lo que debemos elegir aquella que nos aporte mayor biodisponibilidad y absorción.

La tecnología más avanzada en materia de suplementación es siempre la liposomada, ya que mejora la absorción del principio activo pudiendo aprovechar la práctica totalidad de los beneficios. En este sentido, Vitanano Magnesio de MundoNatural. Su tecnología es tan potente que con una sola toma diaria nos vale para mejorar el funcionamiento normal de los músculos, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso.

En parafarmaciamundonatural.es podemos consultar más información sobre los productos y otras cuestiones que pueden responder el equipo de asesoramiento personal de la firma.