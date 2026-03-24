España, a la vanguardia de la innovación médica: ya es posible operar la columna con radiación cero

Frente al inmovilismo del sistema, la excelencia médica se abre camino y lo hace en la medicina privada. El Hospital Nuestra Señora del Rosario se convierte en el centro de una innovación que permitirá operar escoliosis en niños sin los riesgos cancerígenos de la radiación constante. Algo impensable hasta hace sólo unas semanas.

El pasado día 2 de marzo, El Hospital Nuestra Señora del Rosario llevó a cabo una intervención quirúrgica de escoliosis a una menor con un gran éxito y llevando a la práctica una nueva técnica que, gracias a una innovación tecnológica y de software, evita una fuerte radiación a una paciente que, debido a su corta edad, desarrollaría riesgos importantes a largo plazo.

Este avance sitúa a la medicina española en la vanguardia internacional gracias a la determinación y el espíritu innovador de nombres propios que no se conforman con lo establecido. El doctor Rafael González Díaz, jefe de la Unidad de Cirugía de Columna del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario y del Centro Internacional de Cirugía de Columna (CICCO), ha marcado un antes y un después en la traumatología pediátrica al implementar una técnica pionera en España: la cirugía de columna con radiación cero.

Un ataque directo a los riesgos del cáncer

Hasta hoy, el protocolo estándar para corregir desviaciones severas de columna, como la escoliosis, sometía a los pacientes —en su mayoría niños y adolescentes en pleno desarrollo— a un bombardeo constante de rayos X y TAC. Como bien ha señalado el doctor González Díaz, esta acumulación de radiación no es inocua. En conversación con Libertad Digital, González Díaz enfatizaba que "ese nivel de radiación en adultos es menos dañina, pero en niños pequeños en pleno desarrollo es una bomba y dispara el riesgo de desarrollar en el futuro algún tipo de cáncer".

Por este motivo, la trascendencia de este avance radica en la eliminación total de este peligro. Gracias a un sofisticado software de navegación y una tecnología de vanguardia, el equipo del doctor González Díaz es capaz de guiar la intervención con una precisión milimétrica sin necesidad de emitir un solo fotón de radiación ionizante sobre el cuerpo del menor durante el acto quirúrgico.

La técnica, que será aplicada por primera vez en España de forma inminente, supone una bofetada al pesimismo tecnológico. El sistema permite una correlación virtual de la anatomía del paciente con una fidelidad absoluta, permitiendo que el cirujano "vea" a través de los tejidos con herramientas de alta tecnología que sustituyen a la vieja y perniciosa radiografía.

González Díaz, en esRadio

Esta semana, González Díaz ha estado en la sección Qué me pasa, doctor de Es la Mañana de Federico en esRadio, donde desplegó una clase magistral sobre la vanguardia médica y la ética profesional.

Sobre la innovación tecnológica que abandera su equipo, el doctor González Díaz dijo que "lo más importante de este software es su capacidad de reducir de una manera brutal la exposición a radiación de los menores". "Un TAC son 1.000 radiografías en un niño que ya lleva muchos. Es demasiado", enfatizaba. En este sentido recordaba que "tenemos publicaciones que nos dicen que todos estos niños, sobre todo niñas, tienen un porcentaje mayor de posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. Si limitamos todo esto, ayudamos mucho".

En cualquier caso, recordó que siendo esto muy importante, "no debemos olvidar que lo más importante es la cabeza y las manos del cirujano".

Además, el doctor González Díaz criticó la 'funcionarización' de la medicina: "Se está intentando que los médicos sean funcionarios... funcionarios a los cuales se les paga muy poco, sí, pero se les exige mucho. Hay muchos chicos jóvenes que no van a tener capacidad de progresión profesional... investigación, ciencia, docencia. Es cada vez más difícil", se quejaba.