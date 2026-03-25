La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha mandado una alerta por presencia de salmonela en longaniza de payés loncheada procedente de España. Lo ha hecho a través de sus redes sociales y de su portal de información.

Este es el tuit:

⚠️Alerta por presencia de Salmonella en longaniza de payés loncheada.

🚫 No consumir

📌 https://t.co/Q7us5bxZj1 pic.twitter.com/ZSKS4ykHHh — AESAN (@AESAN_gob_es) March 24, 2026

"Alerta por presencia de salmonela en longaniza de payés loncheada. No consumir", reza brevemente el tuit que ha puesto la Aesan. Dentro de la noticia, el comunicado ya es más extenso:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la presencia de salmonela en el producto longaniza de payés loncheada. Los datos del producto implicado son: Nombre del producto: Longaniza de payés selección

Marca: Boadas 1880

Lotes y caducidad: Lote 329 fecha de caducidad 30/03/2026 Lote 330 fecha de caducidad 31/03/2026 Lote 331 fecha de caducidad 31/03/2026 Lote 345 fecha de caducidad 11/04/2026 Lote 346 fecha de caducidad 11/04/2026 Lote 347 fecha de caducidad 11/04/2026

Aspecto del producto: loncheado en envase de plástico

Peso de unidad: 80 g

Temperatura: refrigerado

Además, la Aesan añade una serie de recomendaciones previas y posteriores a su consumo: "Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud".