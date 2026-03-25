Feminización o agresividad: la Aemps alerta de graves riesgos para las mascotas por contacto con fármacos hormonales

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una alerta tras recibir notificaciones de Suecia, Alemania, Bélgica y Finlandia sobre incidentes graves en mascotas. Perros, gatos y cobayas han desarrollado patologías severas tras entrar en contacto estrecho con dueños que utilizan tratamientos hormonales tópicos, ya sea a través de parches, geles o pomadas aplicados sobre la piel.

Efectos del hiperestrogenismo en mascotas

Los casos reportados varían drásticamente según el principio activo del medicamento. En el caso de fármacos con estrógenos, los animales expuestos involuntariamente han mostrado síntomas de feminización en machos y cuadros de hiperestrogenismo en hembras.

Entre las patologías detectadas destacan la ginecomastia, síntomas de celo en animales previamente castrados, celos persistentes y falta de desarrollo testicular. En los escenarios más graves, la exposición ha derivado en malformaciones congénitas y nacimientos prematuros, lo que supone un riesgo directo para la viabilidad de las camadas.

Agresividad y alopecia por testosterona

El contacto con medicamentos que contienen testosterona genera una sintomatología diferente pero igualmente preocupante. Las autoridades sanitarias europeas han notificado casos de alopecia, agresividad y trastornos del comportamiento en animales de compañía. Además, se ha observado una reducción drástica en la fertilidad, manifestada en camadas con pocos cachorros y una ausencia total de celos en las hembras afectadas.

La Aemps subraya que la notificación de estas sospechas, tanto por parte de veterinarios como de los propios dueños, es fundamental para "contribuir a la identificación y mitigación de posibles riesgos" en España.

Protocolo de seguridad para pacientes

Para evitar la transferencia accidental del medicamento, la Agencia establece una serie de recomendaciones obligatorias para los usuarios de estos tratamientos: