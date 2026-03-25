La enfermedad silenciosa detrás del 50% de las muertes y cómo eliminar las "células zombis"

Muchos la conocen como la enfermedad silenciosa. La inflamación de bajo grado se ha convertido en uno de los grandes retos para la medicina moderna. La falta de síntomas esconde una cascada de consecuencias para nuestro organismo que reacciona inflamándose ante una situación de estrés sostenido y mantenido en el tiempo.

Esta inflamación puede afectar a órganos vitales como el corazón, el hígado, el riñón pero sobre todo se manifiesta en el intestino. Sus consecuencias, un deterioro progresivo de los tejidos y el debut del fenómeno conocido como inmunosenescencia donde las células del organismo dejan de cumplir su función y se convierten en "células zombis", que además, liberan sustancias que no hacen sino agravar la inflamación.

Según las últimas investigaciones publicadas en Nature, la inflamación de bajo grado es la principal causa de muerte en el mundo, dado que más del 50% de los decesos se atribuyen a enfermedades relacionadas con la inflamación sistémica, pese a que es un proceso fisiológico aún en estudio y todavía queda mucho por descubrir.

Lo que sí se conoce es qué la provoca. Desde una alimentación chatarra y excesivamente refinada, malos hábitos de vida como el sedentarismo o el tabaquismo, hasta la exposición recurrente a agentes externos como la contaminación y los microplásticos están detrás de este tipo de inflamación.

Además, el estrés, la ansiedad, la falta de sueño son determinantes para que nuestro organismo reaccione al sentirse atacado de forma continuada.

¿Cómo podemos revertir la situación?

Las recomendaciones más repetidas por los profesionales de la salud están relacionadas sobre todo con la alimentación y el sistema nervioso. Una alimentación más cruda, donde predominen las verduras, las proteínas de buena calidad y los antioxidantes puede ser la mejor medicina para nuestros tejidos dañados.

Además, atender al sistema nervioso, rebajando el estrés diario, la rumiación mental y las exigencias, a veces, imposibles desembocan en un círculo viciado de inflamación y enfermedad.

Combatir la inflamación de bajo grado exige que actuemos en dos ejes distintos. Por un lado, debemos limpiar nuestro organismo de los posibles desechos que deja la inflamación como las ya mencionadas, "células zombi", al tiempo que debemos cambiar algunos hábitos alimenticios que nos aporten más antioxidantes y nutrientes de calidad que compensen la situación.

Para ayudar a recuperar el equilibrio y rebajar la inflamación MundoNatural es uno de los pocos laboratorios de nuestro país que ha desarrollado un complemento, Vitanano Senolitic Fisetina, que se encarga de limpiar el organismo de esas células malas que están detrás de un gran número de enfermedades. Hablamos de los senolíticos cuya composición en fisetina y quercetina contribuye a la limpieza del organismo al tiempo que alarga la salud y vida de las células de los tejidos de todo nuestro organismo.

Su composición, única en el mercado, está diseñada a base de plantas, quercetina, niacina, fosfatidilcolina y zinc, que gracias a su tecnología liposomada garantiza la absorción y la biodisponibilidad.

Una vez que hemos limpiado el organismo lo ponemos a funcionar buscando su equilibrio a través de la flora intestinal.

Una de las mejores opciones que hay en el mercado es Simbioline Megaflora de MundoNatural, una combinación de prebióticos y simbióticos, inulina y vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del intestino impactando directamente en nuestro sistema inmunológico, la fatiga, la fuerza, el metabolismo, nuestro sistema nervioso y la inflamación.

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