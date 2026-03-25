La ciencia identifica las 'células zombie' como el motor del envejecimiento y el cáncer

Las células zombis, o células senescentes, son células dañadas que dejan de dividirse pero no mueren, acumulándose en los tejidos con la edad y siendo un foco de enfermedades. Según el Instituto de Nutrición de Tecnología de los Alimentos, este tipo de células liberan sustancias inflamatorias (SASP) que dañan las células sanas circundantes, acelerando el envejecimiento y enfermedades crónicas, incluso se sabe que su acumulación contribuye a la fragilidad, artritis y al cáncer.

Pero, ¿cómo funcionan? Estas células entran en estado de pausa permanente (senescencia) debido a daños irreparables en el ADN, resistiendo la muerte natural (apoptosis). Su presencia causa inflamación crónica, lo que reduce la regeneración de tejidos y provoca arrugas, arterias rígidas y disfunción cognitiva.

Pese a que el sistema inmune es el encargado de localizar y eliminar este tipo de células con el envejecimiento nuestras defensas se vuelven menos eficiente y no logran eliminar este tipo de células, permitiendo su acumulación.

Una alimentación, donde predominen las frutas, verduras y frutos secos, es un recurso fundamental para ayudar a nuestro organismo a deshacerse de estas células. Del mismo modo se ha demostrado que la práctica habitual del ayuno intermitente reduce su impacto.

La suplementación la herramienta más eficaz

Además, cada vez son más numerosos los investigadores que recomiendan el uso de senolíticos, fármacos y compuestos naturales investigados para eliminar selectivamente las "células zombi" (senescentes) que se acumulan con la edad, causan inflamación y aceleran enfermedades. Investigadores, principalmente de la Clínica Mayo, han demostrado que compuestos como la fisetina, quercetina mejoran la salud y longevidad en modelos preclínicos.

Uno de los poco laboratorios que pueden presumir de haber desarrollado un senolítico con estas características es MundoNatural. Vitanano Senolitic Fisetina es un Complemento Alimenticio a base de Plantas, Quercetina, Niacina, fosfatidilcolina y zinc, que gracias a su tecnología liposomada garantiza la absorción y la biodisponibilidad.

En la web de parafarmaciamundonatural.es podemos encontrar toda la información para poder conocer este tipo de tecnología que hoy día está al alcance de cualquier persona interesada en un envejecimiento saludable y consciente.