La tuberculosis repunta un 8,3% en España con la mitad de los casos en población inmigrante

La tuberculosis vuelve a ganar terreno en España. El Ministerio de Sanidad ha confirmado un aumento del 8,3% de los casos en 2024, con 4.270 infecciones notificadas, consolidando una tendencia ascendente iniciada tras la pandemia.

Aunque las cifras siguen por debajo de las registradas en 2015, el repunte coincide con una advertencia preocupante de la OMS y el ECDC: en Europa, uno de cada cinco casos de tuberculosis no se diagnostica o no se notifica, lo que sugiere que el problema podría ser mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales.

Una enfermedad conocida, pero lejos de desaparecer

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, que se transmite por vía aérea y afecta principalmente a los pulmones. A pesar de los avances médicos, sigue siendo la principal causa de muerte por un único agente infeccioso en el mundo.

Su evolución clínica es particular: la mayoría de las personas infectadas no desarrolla síntomas, pero en torno a un 10% progresa a enfermedad activa, especialmente en presencia de factores de riesgo como el VIH, la diabetes o la inmunosupresión. Esta combinación de latencia y reactivación convierte a la tuberculosis en un desafío persistente para los sistemas sanitarios.

España: más casos y cambio en el perfil epidemiológico

Los datos del Instituto de Salud Carlos III y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) reflejan un escenario en transformación:

4.270 casos en 2024 , un 8,3% más que en 2023.

, un que en 2023. Tasa de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes .

. 64,4% de los casos en hombres .

. El 50% en personas nacidas fuera de España.

Aunque la incidencia es un 17% inferior a la de 2015, el análisis reciente es menos optimista: desde 2021 los casos han aumentado de forma sostenida, y varias comunidades autónomas ya superan las tasas registradas entonces.

El incremento es especialmente notable en menores de 15 años y en población inmigrante, lo que apunta a una mayor transmisión reciente y a un escenario epidemiológico más complejo, con mayores dificultades para el seguimiento de los casos.

Europa: una brecha de detección que agrava el problema

El contexto europeo refuerza la preocupación. El informe conjunto publicado por la OMS Europa y el ECDC revela que en 2024:

Se notificaron 161.569 casos en la región.

en la región. Sin embargo, se estima que hubo 204.000 infecciones reales.

Esto implica que solo se detecta el 79% de los casos, dejando fuera del sistema sanitario a uno de cada cinco pacientes.

La consecuencia es directa: las personas no diagnosticadas no reciben tratamiento y continúan transmitiendo la enfermedad, lo que dificulta cualquier estrategia de control. Además, en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, uno de cada cinco pacientes que inicia tratamiento no es evaluado un año después, lo que evidencia debilidades en el seguimiento clínico.

Resistencia a los fármacos: una amenaza creciente

A esta brecha diagnóstica se suma un problema adicional: la tuberculosis resistente a los medicamentos.

En la Región Europea, el 23% de los nuevos casos son multirresistentes, una proporción muy superior a la media mundial. En los casos previamente tratados, la resistencia alcanza el 53%.

Estas formas de la enfermedad requieren tratamientos más largos, complejos y menos eficaces. En la UE y el EEE, el éxito terapéutico en tuberculosis multirresistente apenas alcanza el 56%, lo que favorece la persistencia y propagación de cepas resistentes.

Un reto sanitario y social

El informe también pone de manifiesto desigualdades significativas. La incidencia es mucho mayor en entornos vulnerables, como la población penitenciaria, donde el riesgo es hasta trece veces superior al de la población general. Asimismo, la persistencia de casos en niños pequeños evidencia que la transmisión sigue activa en determinadas áreas.

Estos factores subrayan que la tuberculosis no es solo una cuestión médica, sino también social, vinculada a condiciones de vida, acceso a la atención sanitaria y capacidad de seguimiento de los pacientes.

Una tendencia que obliga a revisar el diagnóstico

El aumento de casos en España, unido a la evidencia de infradiagnóstico en Europa, plantea una conclusión clara: la tuberculosis no solo está creciendo, sino que probablemente está infraestimada.

En epidemiología, la combinación de aumento de casos, fallos en la detección y problemas de seguimiento es especialmente preocupante, ya que dificulta la identificación real del problema y retrasa la implementación de medidas eficaces.

Lejos de ser una enfermedad del pasado, la tuberculosis sigue presente y adaptándose a nuevos contextos. Y, según advierten los organismos internacionales, su control dependerá no solo de los tratamientos disponibles, sino de la capacidad de los sistemas sanitarios para detectar, tratar y seguir cada caso sin dejar espacios en blanco.