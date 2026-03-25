Madrid reduce los tiempos en lista de espera en febrero en todas las áreas de atención sanitaria

Los últimos datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), correspondientes al mes de febrero, reflejan una mejora en la Comunidad de Madrid (CAM) de los tiempos de atención sanitaria en todas las categorías asistenciales: listas de espera quirúrgicas (LEQ), consultas externas y pruebas diagnósticas.

Aunque el número total de pacientes en espera estructural continuó siendo elevado (85.669), la sanidad madrileña logró en febrero reducir los tiempos de espera y aumentar la actividad quirúrgica, dos factores clave para mejorar la atención a los pacientes que necesitan una intervención.

En febrero se alcanzaron las 39.806 intervenciones, 2.476 más que en enero (37.330). Este crecimiento se sumó al fuerte incremento registrado ya durante el primer mes del año, cuando se pasó de 32.465 a 37.330 operaciones (+4.865). En total, desde enero se han realizado 7.341 intervenciones adicionales, lo que supone un aumento de en torno al 23%.

En cuanto a los tiempos en lista de espera quirúrgica, la demora media estructural se redujo de 52,45 días en enero a 48,92 en febrero, lo que supone un descenso de más de tres días. Además, mejoró la distribución de los tiempos de espera: aumentó el porcentaje de pacientes atendidos en menos de 30 días, del 36,88% al 45,59%, y disminuyó el número de quienes superaban los 180 días, de 1.015 a 780. Este comportamiento confirma una mejora no solo en los tiempos medios, sino también en los casos más demorados, uno de los principales indicadores de presión del sistema.

Consultas

En el ámbito de las citas con el especialista, la evolución también apuntó en febrero a una mejora, a pesar del aumento de la presión asistencial, con 730.000 pacientes en espera estructural. Aun así, se produjo una reducción de los tiempos de espera. La demora media para una primera consulta bajó hasta los 64,09 días, frente a los 69,45 de enero, lo que supuso un descenso de más de cinco días en un solo mes. Esta mejora se acompañó, además, de un mayor número de pacientes resueltos en los primeros tramos y de una reducción moderada de aquellos que superaron los 90 días.

La reducción de los tiempos de espera en consultas se apoyó en el incremento de la actividad asistencial. El número de pacientes atendidos en consultas externas creció de forma notable al pasar de 338.059 en enero a 393.033 en febrero, es decir, 54.974 atenciones más en un solo mes. Este aumento se produjo en un contexto de mayor dinamismo del sistema, con un incremento tanto de las entradas como de las salidas, que alcanzaron las 465.769. Por su parte, la tasa de pacientes atendidos por cada 1.000 habitantes se situó en 54,78, lo que refuerza la mejora de la capacidad asistencial en este nivel.

Pruebas diagnósticas

En el caso de las pruebas diagnósticas y terapéuticas, los datos también reflejaron en febrero una reducción de los tiempos de espera. La demora media descendió de 56,44 días en enero a 53,45 días en febrero, lo que refuerza la tendencia a la reducción de los plazos de atención.

También en esta categoría asistencial aumentó la actividad: el número de pacientes atendidos creció de forma notable en febrero, con 20.000 más, al pasar de 153.665 a 174.049, junto a un repunte relevante de las entradas y salidas del sistema. Este aumento se sumó al ya registrado en enero, cuando los pacientes atendidos pasaron de 150.779 a 153.665. En conjunto, la actividad en pruebas diagnósticas ha crecido desde enero en 23.270 pacientes, lo que supone un incremento del 15,43%.

A pesar de ello, la elevada presión asistencial hizo que el total de pacientes en espera estructural superara ligeramente los 191.000. Con todo, los datos apuntan a una mejora en la capacidad resolutiva, con una reducción de la demora prospectiva y un mayor volumen de procesos atendidos.

Hospitales

En este escenario, los hospitales desempeñan un papel clave para la resolución de las listas de espera sanitarias. En quirúrgicas los menores tiempos de espera en febrero los registraron el Hospital Universitario General de Villalba con 10,98 días de demora media, seguido del Hospital Universitario Rey Juan Carlos (13,75 días), la Fundación Jiménez Díaz (18,02 días) y el Hospital Universitario Infanta Elena (21,62 días).

En consultas externas el patrón se repitió. Los menores tiempos de espera los registraron también el Hospital Universitario General de Villalba (21,14 días), el Hospital Universitario Infanta Elena (22,22 días) y la Fundación Jiménez Díaz (24,59 días). Les siguieron el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (27,40 días) y el Hospital Universitario de Torrejón (33,65 días).

En pruebas diagnósticas, el Hospital Universitario de Torrejón encabezó la clasificación con 13,07 días, seguido del Hospital Universitario Infanta Elena (18,60 días) y el Hospital Central de la Cruz Roja (19,49 días). También destacaron el Hospital Clínico San Carlos (22,37 días) y el Hospital El Escorial (26,74 días), con niveles de demora contenidos.

Los hospitales que ocupan los primeros puestos en eficacia y menores tiempos de acceso en las tres categorías corresponden a centros de gestión público-privada, mostrando una buena capacidad de los hospitales público-privados en términos de eficiencia, accesibilidad y respuesta en un contexto de elevada presión asistencial.