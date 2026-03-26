Por qué salen las ojeras: el aviso del cuerpo que va más allá del simple cansancio

Las ojeras son una de las señales más evidentes del cansancio, pero su origen va mucho más allá de una simple falta de descanso. Detrás de esas sombras oscuras bajo los ojos hay un proceso complejo que combina factores anatómicos, vasculares y químicos. Lo que vemos en el espejo tras una mala noche no es solo una cuestión estética, sino el reflejo directo de cómo reacciona el cuerpo ante el estrés y la fatiga.

La zona que rodea los ojos, conocida como región periorbitaria, tiene una característica clave: es una de las más finas de todo el cuerpo. Con apenas unos milímetros de grosor, esta piel es casi traslúcida, lo que permite que las estructuras internas, como los vasos sanguíneos, se hagan visibles con facilidad.

Además, esta área cuenta con menos tejido graso que otras partes del rostro, lo que reduce su capacidad para ocultar lo que ocurre debajo. Por eso, cualquier cambio en la circulación o en la composición de la sangre se refleja rápidamente en forma de ojeras.

El papel de la falta de sueño

Cuando no dormimos lo suficiente, el organismo entra en un estado de alerta. Se liberan hormonas como el cortisol, asociadas al estrés, y se producen alteraciones en la circulación sanguínea. Como respuesta, los vasos bajo los ojos se dilatan para intentar mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos.

Esta vasodilatación hace que los capilares sean más visibles. A esto se suma que la sangre circula más lentamente, lo que favorece su acumulación en la zona. El resultado es un tono más oscuro, que suele percibirse como azulado, grisáceo o violáceo.

Un efecto óptico

El color característico de las ojeras no es casual. La sangre con menor oxigenación tiene un tono más oscuro, y al acumularse bajo una piel tan fina, ese color se trasluce fácilmente. Además, la falta de sueño suele provocar palidez en el rostro, lo que aumenta el contraste y hace que las ojeras destaquen aún más.

En muchos casos, lo que vemos no es una mancha en la piel, sino un efecto óptico producido por la combinación de vasos dilatados y una superficie cutánea muy delicada.

Pero, como seguramente cada uno ha experimentado en su propia piel, la falta de descanso no solo afecta al color, sino también al volumen. Durante el sueño, el cuerpo regula la distribución de líquidos, pero cuando este proceso se altera, puede producirse retención en la zona inferior de los ojos.

Esta acumulación de líquidos genera una ligera inflamación, conocida como bolsa, que proyecta una sombra adicional. De este modo, la ojera no solo es un cambio de color, sino también una cuestión de relieve que acentúa su apariencia.

Factores que agravan las ojeras

Genética: algunas personas tienen una mayor predisposición por su tipo de piel o pigmentación.

Edad: con el paso del tiempo, la piel pierde colágeno y se vuelve más fina.

Hábitos de vida: el consumo de tabaco, alcohol o cafeína afecta a la calidad de la piel.

Estrés: altera el funcionamiento del organismo y favorece la aparición de ojeras.

Dieta e hidratación: una mala alimentación reduce la oxigenación de los tejidos.

Exposición solar: acelera el envejecimiento de la piel y agrava la pigmentación.

Más que un problema estético

Las ojeras suelen asociarse a una apariencia cansada, triste o envejecida, lo que las convierte en una preocupación frecuente desde el punto de vista estético. Sin embargo, también son una señal del estado interno del organismo.

En muchos casos, mejorar los hábitos de vida, descansar adecuadamente y mantener una buena hidratación es suficiente para reducir su aparición. En situaciones más persistentes, existen tratamientos especializados orientados a mejorar la calidad de la piel en esta zona.

Una señal del cuerpo

En definitiva, las ojeras son el resultado visible de lo que ocurre en nuestro interior. La combinación de una piel extremadamente fina, cambios en la circulación sanguínea y la acumulación de líquidos explica por qué aparecen con tanta facilidad tras una mala noche.

Lejos de ser un simple detalle estético, funcionan como un indicador del equilibrio del organismo. El espejo, en este caso, no solo refleja cansancio, sino también la necesidad de descanso y cuidado que el cuerpo está reclamando.