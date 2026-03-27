Los cinco trucos definitivos para que el cambio de hora no arruine tu descanso

La llegada de la primavera trae el tan ansiado por muchos, cambio de hora. Si bien es cierto que ganamos luz solar, al alargarse día, el gesto de adelantar el reloj una hora impacta de lleno en la salud.

Este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo deberemos adelantar nuestros relojes y a las dos serán las tres. Un gesto que aunque parezca inofensivo no lo es.

Niños, personas mayores y quienes tienen rutinas muy marcadas suelen ser los más sensibles a este cambio que afecta directamente a la segregación de cortisol y melatonina, fundamentales para la conciliación del sueño profundo.

El principal reto del horario de verano es que perdemos una hora de sueño. Para evitar un impacto tan brusco podemos adaptar algunas de las rutinas diarias de manera progresiva. Para que esto no ocurra podemos echar manos de algunos consejos que te ayudarán a mantener un sueño profundo y de calidad.

1.- No cenes mucho y muy tarde. Las cenas copiosas o ricas en azúcares pueden interferir en el descanso. La recomendación es cenar unas tres horas antes de acostarse y evitar alimentos excitantes como café, chocolate o bebidas estimulantes.

2. Reduce pantallas y luz artificial por la noche. Uno de los mayores enemigos del sueño es la luz azul de móviles, tablets o televisión, que bloquea la producción de melatonina.

3. Evita actividades demasiado estimulantes al final del día. Hacer ejercicio demasiado tarde o los estímulos emocionales muy fuertes favorecen la segregación del cortisol e impiden la conciliación del sueño.

4.- Aprovecha la luz natural por la mañana. La exposición a la luz del sol al comenzar el día es una de las mejores herramientas para reajustar el reloj interno. Se trata de un mensaje claro y directo para el ciclo de los neurotransmisores que rigen los ciclos biológicos.

5.- Ayúdate de un buen suplemento liposomado que te ayude a no perder el equilibrio. En este sentido en el mercado destaca Calm-Plus Melatonina de MundoNatural, que gracias a su tecnología liposamada garantiza la absorción y la máxima potencia de la melatonina favoreciendo su liberación prolongada durante la noche, mejorando así la calidad del sueño. Calm-Plus Melatonina ofrece una melatonina fosfatidilcolina que se muestra eficiente para los problemas tanto para la conciliación del sueño como para los despertares precoces.

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