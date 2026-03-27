Uno de cada cuatro españoles no ha tenido sexo en el último año, según un estudio

Un estudio publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que el 24,6 % de los españoles, es decir, uno de cada cuatro, no ha mantenido relaciones sexuales con su pareja u otras personas en el último año. El sondeo, basado en más de 4.000 entrevistas a mayores de edad residentes en nuestro país, apunta a que esta situación se debe principalmente a la falta de interés o deseo.

Frente a ese porcentaje, el 75,1 % reconoce haber mantenido algún tipo de contacto carnal en el último año. Entre quienes conforman el grupo inactivo, además de la mencionada ausencia de apetito —16,3 %—, destacan otros factores como la viudedad —13,5 %—, padecer una enfermedad propia o de la pareja —11,2 %— o, simplemente, no haber encontrado a una persona que les atrajera lo suficiente —9,5 %—.

El trabajo demoscópico también profundiza en el tipo de vínculos afectivos que prefieren los encuestados. En este sentido, un mayoritario 67,4 % afirma sentirse mejor dentro de una relación de pareja tradicional, en claro contraste con apenas un 1,2 % que se decanta por las relaciones abiertas. A pesar de estas preferencias, un nada desdeñable 12,9 % admite haber experimentado una relación no exclusiva en alguna ocasión, y un 5,2 % confiesa haber practicado el poliamor.

En cuanto a prácticas menos convencionales, los datos muestran que un 3,2 % ha realizado intercambio de parejas y un 4,7 % ha participado en encuentros grupales u orgías. Asimismo, el 7,9 % ha experimentado dinámicas de sumisión y dominación, y el 6,8 % cuenta con fetichismos específicos. De hecho, entre quienes han probado la dominación y sumisión, más de una cuarta parte —26,1 %— asegura que es una práctica habitual de su vida sexual.

El sondeo arroja luz sobre el empleo de artículos para estimular el placer. Más de la mitad de los encuestados —58,5 %— ha utilizado productos eróticos alguna vez. Los preferidos son los aceites y lubricantes —92,9 %—, seguidos de cerca por los juguetes sexuales —75,8 %— y la lencería erótica —61 %—. El uso de estos elementos obedece mayoritariamente a la curiosidad o la experimentación, así como a la búsqueda de una mayor satisfacción y diversión.

De manera anecdótica, el estudio incluye una pregunta sobre la disposición a mantener experiencias íntimas con robots humanoides diseñados específicamente con fines sexuales. Tan solo un minoritario 2 % se muestra dispuesto a probarlo, frente a un rotundo 80,6 % que rechaza tajantemente la idea de sustituir el contacto humano.

En términos generales, el 69,2 % de la muestra afirma tener actualmente una relación sentimental. Resulta llamativo que, entre el 30,8 % restante que no tiene pareja, una amplia mayoría —73,4 %— prefiere no tener citas ni buscar activamente a nadie. Por otro lado, al analizar la evolución de los vínculos afectivos, el 43,8 % de los encuestados —43,8 %— percibe que las relaciones de hoy son mucho más inestables que hace cincuenta años, si bien admiten que ahora existe una mayor libertad individual.