El cambio de hora dispara un 6% los accidentes mortales y eleva un 11% los episodios depresivos

Con el cambio de hora del 29 de marzo, España cumple con el mandato del BOE y adelanta sus relojes una hora. Lo que administrativamente se presenta como un ajuste de eficiencia energética es, para la cronobiología y la psiquiatría, un choque fisiológico de primer orden. Los ritmos circadianos —las oscilaciones internas que regulan desde el apetito hasta la estabilidad emocional— no se adaptan de forma instantánea al nuevo horario social, generando un periodo de vulnerabilidad que se traduce en un incremento medible de la mortalidad en carretera y de los trastornos del ánimo.

Siniestralidad vial: un 6% más de accidentes mortales

El impacto del horario de verano sobre la seguridad vial es inmediato y letal. Un estudio liderado por la Universidad de Colorado Boulder y publicado en Current Biology confirma que el adelanto de primavera aumenta un 6% el riesgo de accidentes de tráfico mortales durante la primera semana. Este incremento es especialmente crítico en las horas de la mañana, donde el riesgo se dispara hasta el 9% debido a la falta de descanso y la mayor oscuridad durante la hora punta matutina.

La investigación, que analizó 732.835 accidentes en las últimas dos décadas, concluye que el impacto no es uniforme. Existe un claro efecto de zona horaria: los conductores que residen en las regiones más occidentales de su franja horaria sufren un riesgo un 8% mayor que aquellos situados al este. Esto se debe a que en el oeste el sol sale más tarde respecto al reloj oficial, agravando la privación de sueño y el desajuste circadiano. Solo en Estados Unidos, el estudio estima que se podrían evitar 28 muertes anuales si se aboliera este cambio de hora.

Salud mental: un aumento del 11% en episodios depresivos

La relación entre el reloj biológico y la psiquiatría es más profunda de lo que se creía. Un análisis de gran escala publicado en la revista Epidemiology, basado en el registro nacional de Dinamarca con más de 185.000 contactos hospitalarios, demuestra que las transiciones horarias actúan como detonantes de crisis de salud mental. El paso al horario estándar se asocia con un incremento del 11% en la incidencia de episodios depresivos unipolares.

Este fenómeno no se explica únicamente por la falta de sueño, sino por el impacto psicológico del adelanto repentino del atardecer. Según los autores, Hansen y Sønderskov, la pérdida brusca de luz vespertina genera un cuadro de angustia que empuja a los individuos vulnerables a cruzar el umbral de la depresión clínica. Este efecto no es efímero; los datos indican que el aumento de casos depresivos tarda aproximadamente diez semanas en disiparse por completo tras el cambio de hora.

El cerebro bajo estrés: la "interfase" sueño-circadiana

El mecanismo biológico que subyace a estos datos se detalla en una reciente revisión en PNAS titulada The sleep-circadian interface. La ciencia advierte de que el sueño y los ritmos circadianos están "recíprocamente vinculados" con la salud mental. Durante el desajuste horario, se altera la homeostasis sináptica, el proceso por el cual el cerebro limpia y reorganiza la información acumulada durante el día.

Este desajuste afecta especialmente a los adolescentes. En esta etapa, existe una tendencia biológica natural a retrasar la hora de dormir, lo que choca frontalmente con el adelanto del reloj oficial. El resultado es un jet lag social que debilita la plasticidad cerebral y la regulación emocional, aumentando el riesgo de recaídas en trastornos de ansiedad y psicosis. La exposición a la luz natural matutina es la única herramienta eficaz para sincronizar el marcapasos central del cerebro y mitigar estos efectos sobre el bienestar psicológico.