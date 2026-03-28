Eyacular de forma regular no solo es un componente importante de la salud sexual masculina y del bienestar general, sino que, según un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, esta práctica también desempeña un papel clave en la protección del ADN de los espermatozoides, contribuyendo a mantener su integridad genética, mejorar su calidad y, en consecuencia, favorecer la fertilidad y la capacidad reproductiva de los hombres.

Eyacular regularmente protege el ADN espermático

Las directrices actuales de la Organización Mundial de la Salud recomiendan entre dos y siete días de abstinencia antes de recoger una muestra de semen o someterse a técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, un amplio estudio de la Universidad de Oxford concluye que la eyaculación regular, ya sea mediante actividad sexual o masturbación, produce espermatozoides de mayor calidad con menos daños en el ADN.

Los investigadores analizaron datos de 54.889 hombres y 30 especies animales, confirmando que el esperma almacenado se deteriora rápidamente, reduciendo su motilidad, viabilidad y éxito de fecundación. La senescencia espermática posmeiótica afecta incluso a hombres jóvenes y de cualquier edad, lo que hace que la eyaculación frecuente actúe como un mecanismo natural de protección del material genético.

Implicaciones para la fertilidad humana y animal

El estudio revela que en las hembras de muchas especies existen adaptaciones para preservar la calidad del esperma más tiempo, mediante órganos de almacenamiento y fluidos que lo nutren, lo que sugiere nuevas vías para mejorar técnicas de reproducción asistida y conservación de especies en peligro.

En humanos, los resultados cuestionan el límite máximo de siete días de abstinencia recomendado por la OMS y apuntan a que eyacular en las 48 horas previas a una muestra puede mejorar significativamente los resultados de fecundación in vitro. Estos hallazgos no solo impactan la medicina reproductiva, sino que también aportan conocimientos sobre la evolución de mecanismos de conservación de espermatozoides en distintas especies.