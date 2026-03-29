El IIS-FJD participa en el primer estudio en España que logra aprobar un fármaco de terapia génica

La Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration) ha aprobado un medicamento de terapia génica para el tratamiento de pacientes con deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo I (LAD-I) .

El medicamento ha sido concebido y ensayado en modelos experimentales por personal investigador de la Unidad de Innovación Biomédica del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) –organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades–, que también forma parte del Área de Enfermedades Raras del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERER) –consorcio del Instituto de Salud Carlos III– y del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), bajo la codirección del profesor Juan Bueren, director de la Unidad Innovación Biomédica del CIEMAT/IIS-FJD/CIBERER y la doctora Elena Almarza.

La deficiencia de adhesión leucocitaria tipo I (LAD-I) es una inmunodeficiencia genética poco frecuente, pero muy grave y asociada a infecciones potencialmente mortales, que se produce por mutaciones que afectan a la proteína CD18, necesaria para que los glóbulos blancos migren desde la sangre hacia los focos de infección e inflamación. Como resultado, los pacientes con LAD-I grave experimentan infecciones recurrentes, potencialmente mortales que comienzan en la primera infancia, así como también problemas en la cicatrización de las heridas. El tratamiento de referencia actual es el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas, que requiere un donante compatible y puede conllevar riesgos y complicaciones importantes.

La aprobación del medicamento representa un hito para la investigación en terapia génica en España y, gracias a la colaboración internacional, se ha traducido en el primer medicamento de terapia génica desarrollado a partir de una investigación española que ha obtenido autorización comercial

Esta terapia génica, marnetegragene autotemcel (KRESLADI™) de Rocket Pharmaceuticals Inc., fue licenciada a esta empresa en 2016 gracias a la colaboración de todos los equipos de Transferencia de Tecnología de las referidas instituciones españolas, y la estrecha colaboración del equipo de Transferencia Tecnológica de la Fundación Botín. Tras ello, se llevó a cabo un ensayo clínico internacional dirigido a evaluar la eficacia y seguridad de este nuevo medicamento en un total de nueve pacientes, con el objetivo de solicitar la autorización de comercialización de este tratamiento para pacientes con LAD-I grave.

La terapia génica de los pacientes con LAD-I se ha basado en la colecta de las células madre de la médula ósea, seguido de un proceso de modificación ex vivo que tenía por objeto la inserción del gen terapéutico (versión correcta del gen defectuoso en los pacientes) a través de un vector viral desarrollado por los investigadores españoles en colaboración con la University College de Londres. Una vez corregidas del defecto genético, las células se reinfundieron en los mismos pacientes después un tratamiento con un fármaco que eliminó sus células enfermas, facilitando así el anidamiento de las células madre infundidas que tenían corregido el defecto genético.

El ensayo clínico internacional se ha realizado en tres hospitales pediátricos: Hospital del Niño Jesús de Madrid (Dr. Julián Sevilla), Children Hospital de la University College de Los Angeles (Dr. Donald B. Kohn) y Great Ormond Street Hospital de Londres (Dr. Claire Booth). Los resultados obtenidos después de más de tres años tras el tratamiento muestran una supervivencia sostenida de los pacientes, sin que éstos hayan sufrido infecciones graves recurrentes ni necesitado de un trasplante de médula ósea.

"Esta terapia recibió previamente la designación de Fast track (vía rápida) de la FDA, lo que refleja la gravedad de la enfermedad y la urgente necesidad de nuevas opciones de tratamiento para los pacientes afectados", afirma el Dr. Bueren.

El medicamento se suma al creciente número de terapias génicas que modifican ex vivo las células madre hematopoyéticas del propio paciente para tratar enfermedades genéticas, lo que refleja los rápidos avances en el desarrollo de terapias génicas para enfermedades genéticas de baja prevalencia.

Enfermedades monogénicas

Junto a la nueva terapia de pacientes con LAD-I, las instituciones españolas implicadas en este trabajo también han licenciado a la citada empresa otras dos terapias génicas: la terapia génica de pacientes con anemia de Fanconi A, enfermedad grave que conlleva un fallo congénito de la médula ósea -y que ya ha avanzado en la fase de evaluación clínica-; y la terapia génica de pacientes con la anemia congénita por déficit de piruvatoquinasa eritrocitaria, cuyo ensayo clínico está en marcha.

La Unidad de Innovación Biomédica del CIEMAT/CIBERER/IIS-FJD forma parte de la Red Nacional de Terapias Avanzadas (TERAV+) del Instituto de Salud Carlos III, que tiene por objeto el desarrollo de nuevas terapias avanzadas para enfermedades de mal pronóstico.