¿Por qué hablamos en sueños? Esto es lo que ocurre en tu cerebro

Hablar mientras dormimos es mucho más habitual de lo que muchas personas creen. Diversos estudios científicos estiman que alrededor de dos tercios de la población mundial han experimentado al menos un episodio de este tipo a lo largo de su vida. Este fenómeno, conocido como somniloquia, no se considera una enfermedad ni un trastorno grave del sueño, sino un comportamiento relativamente normal que forma parte de las llamadas parasomnias.

Según los especialistas, la mayoría de los episodios consisten en frases cortas, murmullos o palabras sueltas que en muchos casos ni siquiera tienen sentido. De hecho, algunas investigaciones señalan que cerca de la mitad de lo que se dice mientras se duerme resulta incomprensible.

Por qué hablamos dormidos

Los expertos creen que este fenómeno está relacionado con el funcionamiento del cerebro durante el descanso. Mientras dormimos, el cerebro continúa trabajando y procesa recuerdos y experiencias del día para almacenarlos en la memoria a largo plazo.

Algunos investigadores sostienen que hablar dormido podría ser una especie de repetición verbal de esos recuerdos que el cerebro está organizando. Es decir, las palabras que pronunciamos mientras dormimos serían una consecuencia de ese proceso de consolidación de la memoria.

Además, la somniloquia puede aparecer en diferentes fases del sueño. Puede producirse durante la fase REM, cuando se desarrollan la mayoría de los sueños, o durante momentos de transición entre distintas fases del descanso, cuando el cerebro está parcialmente activo.

Un fenómeno muy común en niños

Hablar en sueños es especialmente frecuente durante la infancia. Algunos estudios indican que aproximadamente la mitad de los niños lo hace al menos una vez al año, y una parte significativa puede hacerlo incluso una vez por semana.

Los especialistas explican que esto ocurre porque el cerebro infantil todavía está aprendiendo a regular lo que debe y no debe hacer durante el sueño. A medida que crecemos, este tipo de comportamientos suele disminuir de forma natural.

En adultos, sin embargo, puede reaparecer en momentos de mayor estrés, ansiedad o falta de descanso. Aun así, los expertos insisten en que, en la mayoría de los casos, hablar dormido no supone ningún problema para la salud y no requiere tratamiento médico.