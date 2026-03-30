Cinco señales de que el cortisol está dañando tu cuerpo

Qué es el cortisol y cómo el exceso de esta hormona actúa en nuestro organismo es uno de los temas más buscados en internet y consultados en las redes sociales.

El cortisol es una hormona, más conocida como la "hornoma del estrés", y es producida por las glándulas suprarrenales. Su segregación es fundamental para activar nuestro mecanismo de alerta. Cuando el cerebro detecta que existe una amenaza emite una serie de señales nerviosas y hormonales que llevan a las glándulas suprarrenales a que segreguen cortisol y adrenalina.

Ambos, provocan que nuestros corazón lata más rápido, aumente la glucosa en sangre y su biodisponibilidad por el cerebro, aumentando el nivel de energía para que nuestro cuerpo pueda lidiar con el supuesto peligro.

Esta reacción es capaz de modificar la respuesta del sistema inmunitario, inhibir la función digestiva, reproductiva y hasta los procesos de crecimiento. El objetivo es que toda la energía esté disponible para poder solventar la urgencia creada.

El problema surge cuando nuestro cuerpo, nuestro cerebro vive con la sensación de estar constantemente en alerta y en peligro. No dejamos que el nivel de hormonas y adrenalina vuelva a sus parámetros normales y esto puede llegar a desencadenar un gran número de problemas en todo el cuerpo.

Hay una serie de señales que pueden ponernos sobre la pista de si nuestros niveles de cortisol están disparados.

1.- Aumento de peso y grasa abdominal e incluso en el rostro que toma una forma redondeada.

2.- Cansancio extremo que no mejora durmiendo.

3.- Alteraciones en la conciliación del sueño o despertares precoces.

4.- Antojos incontrolables. Se siente una necesidad constante de ingerir alimentos azucarados o procesados.

5.- Problemas digestivos como Hinchazón, acidez, estreñimiento o diarrea.

Son los cinco problemas más evidentes pero la lista de afecciones en nuestro organismo es mucho más larga. Por eso herramientas como una alimentación equilibrada o la actividad física, con especial mención a técnicas como el yoga, pueden ofrecernos una serie de recursos para combatir y gestionar este estado de alerta constante. Lo primero, es hacerse consciente de la situación e identificar lo que nos causa el estrés.

Para lo casos más agudos, o cuando queremos hacernos de nuevo con las riendas de nuestro sistema nerviosos MundoNatural ha sacado recientemente al mercado Calm-plus Cort, un complemento a base de té verde, Ashwagandha, Rhodiola, Albahaca, Fosfatidilserina, L-Tirosina, Vitaminas y Minerales, como el zinc, que contribuyen a regular el cortisol y la respuesta al estrés, apoyando las glándulas suprarrenales.

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