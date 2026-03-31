Osteoporosis: el 'asesino silencioso' que se puede prevenir

La osteoporosis es una enfermedad que provoca la disminución de la densidad ósea hasta tal punto, que si no se trata, puede desembocar en fracturas por fragilidad. Pese a que tanto hombres como mujeres pueden padecerla, es más habitual en mujeres postmenopaúsicas, lo que sugiere que hay un importante factor hormonal detrás.

En España sufren de osteoporosis cerca de 3 millones de personas, de las cuales aproximadamente el 80 por ciento son mujeres. Además, provoca más de 25 mil fracturas de cadera cada año, causando una alta morbilidad y reducción en la calidad de vida.

Es habitual creer que una persona tras una caída se ha roto la cadera, pero en muchas ocasiones el orden es inverso, primero se rompe la cadera y la personas se cae. Esto es debido a que muchos pacientes, cerca del 40 por ciento, ignora que sus huesos sufren de osteoporosis. La falta de síntomas, sobre todo la ausencia de dolor, hacen de esta enfermedad una patología silenciosa que sólo se puede diagnosticar a partir de pruebas médicas como las densitometría.

Entre los factores de riesgo, la edad avanzada, la menopausia, antecedentes familiares o hábitos de vida como el consumo de alcohol y el tabaco.

El ejercicio físico es un pilar fundamental en la prevención y el tratamiento de la osteopenia, estadio anterior de la enfermedad, y la osteoporosis ya que favorecen la llegada de nutrientes a nuestros huesos y articulaciones, al tiempo, que también la movilización pulmonar y sanguínea facilita un mayor aporte de oxígeno y nutrientes a las células óseas, lo que garantiza un mejor metabolismo.

Junto a la actividad física, sobre todo enfocada a la fuerza y la resistencia, la alimentación es clave en la prevención y tratamiento. Dietas ricas en calcio y vitamina D funcionan como un auténtico medicamento para nuestro organismo. El problema, en este sentido, es la baja disponibilidad de la vitamina D en nuestras dietas y la cada vez menos exposición a la luz solar.

De hecho, una gran parte de la población en España padece déficit o niveles insuficientes de vitamina D, a pesar de las altas horas de sol. Estudios indican que entre el 40% y el 75% de los españoles presenta niveles bajos por debajo de los 30 ng/mL recomendados por los médicos.

De ahí la importancia de complementar la alimentación con complementos nutricionales que se convierten en la mejor estrategia para la prevención de la osteoporosis. Pero no todos los suplementos funcionan de la misma manera.

A la hora de elegir un suplemento de vitamina D son dos los elementos en los que nos tenemos fijar. El primero, que la tecnología garantice la absorción y la segunda que contenga la vitamina K, que por si misma interviene en casi un millar de funciones fisiológicas.

Ambos requisitos lo cumple el suplementos de MundoNatural Vitanano D3+k2, a base de Vitaminas D3 y K2 liposomada y fosfatidilcolina que garantiza la absorción y la biodisponibilidad.

Los profesionales de la suplementación recomiendas para los casos más graves OSTEOSAN de MundoNatural que no sólo nos aporta vitamina D más K2 si no que además se completa con una combinación de minerales y aminoácidos cubriendo todas las necesidades nutricionales de nuestros huesos.

Para saber qué tipo de suplemenento se adapta mejor a cada circunstancia y cada persona, desde parafarmaciamundonatural, es se ofrece un servicio de asesoramiento gratuito y personalizado.