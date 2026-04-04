Investigadores de Valencia crean una nanopartícula que abre una nueva vía contra el cáncer

Un equipo liderado por el investigador Ramón Martínez Máñez en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha desarrollado una innovadora estructura microscópica capaz de restablecer la comunicación entre los tumores y el sistema inmunológico. Este avance permite que las defensas del cuerpo humano vuelvan a reconocer y eliminar la amenaza, superando así los mecanismos de evasión que habitualmente emplean las células enfermas para pasar desapercibidas y proliferar sin control.

La tecnología desarrollada se basa en el concepto de nanopartículas tipo Janus, una clase de material microscópico que se caracteriza por tener dos caras con propiedades físicas o químicas distintas. En este caso, el diseño se ha inspirado en los anticuerpos biespecíficos, que ya se utilizan en la práctica clínica para hacer frente a patologías hematológicas.

Sin embargo, los tratamientos actuales presentan ciertos obstáculos, como un complejo proceso de fabricación o una eficacia limitada frente a masas sólidas. Frente a estos problemas, el hallazgo de la institución académica valenciana ofrece notables ventajas: son más fáciles de producir, pueden adaptarse a diferentes variantes de la enfermedad y presentan una mayor permanencia en el organismo, reduciendo de manera significativa el riesgo de sufrir efectos secundarios adversos.

Durante la fase de ensayos en laboratorio, utilizando cultivos de melanoma humano y linfocitos, los científicos comprobaron que este desarrollo actúa como un puente entre ambos tipos celulares. Una de las caras de la partícula se adhiere a la membrana de la célula perjudicial, mientras que la otra queda expuesta hacia las defensas. De este modo, se imita el proceso natural del cuerpo y se facilita la destrucción del agente patógeno.

Posteriormente, la eficacia de esta estrategia se evaluó en modelos animales con metástasis pulmonar, un escenario clínico de extrema dificultad. Los resultados obtenidos fueron muy positivos, logrando reducir drásticamente la formación de nuevos focos en los pulmones de los ratones tratados debido al aumento de linfocitos citotóxicos en la zona afectada.

"Una cara reconoce específicamente a las células tumorales y la otra se une a células inmunes", ha detallado Alba García, coautora del proyecto. Según la investigadora, la estructura actúa restableciendo el flujo de información celular, lo que representa un paso adelante en nanoinmunoterapia al permitir una orientación precisa que no se alcanza con otras alternativas.

Aunque los primeros pasos de la investigación se han centrado en el melanoma con metástasis, el equipo subraya que esta innovadora tecnología podría adaptarse con facilidad a otros tumores sólidos o hematológicos. Además, la estructura porosa de su núcleo permite cargar fármacos en su interior, abriendo la puerta a terapias combinadas.

Actualmente, los expertos de la Universidad Politécnica de Valencia trabajan en la validación de este sistema frente a variantes más agresivas como el de mama triple negativo. En este tipo de cuadros médicos, las barreras físicas impiden la acción eficaz de los medicamentos convencionales, por lo que el nuevo abordaje supone una prometedora opción, respaldada por su publicación en la revista Advanced Materials.