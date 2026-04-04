La clave de la conducta humana: cómo la emoción domina nuestra razón

El psicólogo Javier Urra analiza en La Mañana de Fin de Semana de esRadio cómo razón y emoción configuran la conducta humana y la educación emocional. Urra subraya que la emoción no es un obstáculo para la razón, sino su lente esencial: "Todo lo pasamos por la emoción. Creemos que somos muy racionales, pero la emoción nos puede", explica.

Para él, la razón actúa como filtro, anticipando y equilibrando, pero siempre en diálogo con lo emocional: "La razón nos hace prever, anticipar, generar dudas..., pero también nos hace muy humanos emocionarnos con unos abuelos que van de la mano, o dos niños que corren y juegan por la playa".

Contradicciones humanas

Urra destaca cómo a menudo los seres humanos actúan en contra de su propio interés guiados por la emoción. "El corazón no entiende siempre las razones, el ser humano busca muchos escapes: la droga, la vigoresia, la adicción al sexo...", comenta, enfatizando que la emoción puede llevar a decisiones ilógicas y dañinas aun cuando la razón está presente. Aun así, reconoce la capacidad humana para crear, cooperar y explorar: "Seguimos avanzando como especie".

El psicólogo señala que la edad influye en el equilibrio entre emoción y razón: "El niño vive el presente, con una intensidad absoluta cada minuto y un señor mayor ve la vida desde otra distancia". Resalta la riqueza de la experiencia humana, marcada por la memoria, el autoengaño, la conciencia y la emoción: "Nosotros recordamos aquella noche única en tu vida o aquel primer beso... Todo eso es nuestra historia".

Educación emocional y formación integral

Urra defiende que la enseñanza moderna incorpora la gestión emocional como eje central. "Los profesores están muy implicados, son muy creativos en lo que se ha llamado la gestión emocional". Advierte, sin embargo, que un exceso de introspección puede volverse contraproducente: "Podríamos correr el riesgo de una sociedad que se mire demasiado el ombligo y que esté siempre emocionalmente examinándose".

El psicólogo distingue la subjetividad humana de la inteligencia artificial: "No creo que la inteligencia artificial pueda transmitir emociones. Cuando un profesor o un ciudadano te pregunta algo muy personal, eso requiere la magia de la palabra, la escucha, la interacción".