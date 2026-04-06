Astuce Spain reclama más proyectos para acabar con el 'desierto' en investigación sobre tumores cerebrales

Con motivo del Día Mundial de la Salud, la asociación Astuce Spain ha denunciado la alarmante falta de ensayos clínicos y proyectos de investigación en tumores cerebrales, especialmente en glioblastoma, uno de los más agresivos. La asociación exige acciones inmediatas por parte de la comunidad científica y las instituciones públicas para abordar esta cuestión crítica.

Según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), los tumores cerebrales representan alrededor del 2% de todos los cánceres diagnosticados en España. Sin embargo, su impacto es considerable en términos de discapacidad y esperanza de vida. Astuce considera inaceptable que el glioblastoma siga siendo una patología insuficientemente explorada en un contexto de avances en medicina.

La asociación ha manifestado que actualmente enfrenta una "pobreza" científica y económica. Esta falta de recursos genera un profundo desamparo entre pacientes y familiares, quienes viven en una constante incertidumbre. "Detrás de cada diagnóstico hay pacientes que se enfrentan a un deterioro progresivo de sus capacidades cognitivas", señaló Manuel Meléndez, coordinador del Comité Científico de Astuce Spain.

Astuce ha subrayado la necesidad de realizar más ensayos clínicos para que los pacientes accedan a terapias que mejoren su calidad de vida. "Es imprescindible redoblar los esfuerzos en investigación sobre el glioblastoma", afirmó Meléndez, quien también destacó que estos pacientes deben estar en el centro de las prioridades de investigación.

Llamada urgente a la acción

Visitación Ortega, portavoz de Astuce Spain, insistió en la complicada situación de quienes son diagnosticados con glioblastoma. "El acceso a la información y a los ensayos clínicos es fundamental para la salud mental de los pacientes y sus familias", comentó. Ortega enfatizó que "cada día sin avances es un día más de sufrimiento evitable".

El glioblastoma es un tipo de glioma de grado 4, representando aproximadamente el 50% de los tumores cerebrales agresivos, con una incidencia de tres casos por cada 100.000 habitantes en España. Sin tratamiento, la esperanza de vida de un paciente con esta enfermedad es de alrededor de seis meses, y con el tratamiento estándar, la mediana de supervivencia es de aproximadamente un año.

La asociación ha alertado sobre la escasez de investigación y reconocimiento en el ámbito de los tumores cerebrales. "Un cáncer cerebral no tan frecuente no debe significar que no sea prioritario", concluyó Ortega. La asociación ha solicitado al Ministerio de Sanidad el reconocimiento del oligodendroglioma como enfermedad rara, dada su baja incidencia.

Necesidad de recursos y visibilidad

Astuce Spain ha desarrollado el proyecto Oligo Spain, con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), para abordar la investigación en oligodendrogliomas. La asociación se ha convertido en un punto de encuentro para afectados, ofreciendo recursos y actualizaciones sobre avances científicos y sociales en el campo de los tumores cerebrales.

La falta de financiación y la limitada visibilidad de estos tumores reflejan una realidad que requiere atención urgente. Astuce ha reiterado su compromiso de luchar por la equidad en la investigación y la visibilidad de la enfermedad. La asociación continúa trabajando para dar voz a los pacientes y sus familias, quienes merecen una oportunidad y esperanza frente a esta enfermedad devastadora.

El mensaje de Astuce Spain es claro: "Es necesario situar a estos pacientes en el centro de las prioridades, impulsar nuevas líneas de estudio y garantizar recursos que permitan avanzar hacia tratamientos más eficaces". La lucha por mejorar la situación de los pacientes con tumores cerebrales es una cuestión de justicia social y humana.