La candidatura de Manuel Martínez del Peral defiende la limpieza de las elecciones de 2022 en el COFM

El próximo 19 de abril se celebrarán las elecciones al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, en las que se renovarán tanto la Junta de Gobierno como la Comisión de Recursos. Serán tres las candidaturas que concurrirán a estos comicios, la que encabeza el actual presidente, Manuel Martínez del Peral, que opta a la reelección y que se enfrentará a la que encabezan las farmacéuticas Noelia Tejedor y María Magdalena del Campo y Matilla.

La cita electoral se perfila como un proceso clave para el futuro de la organización colegial, en un contexto marcado por los retos profesionales, sanitarios y regulatorios que afronta el sector farmacéutico.

La campaña para estas elecciones ha comenzado con un cruce de acusaciones que ha venido a cuestionar la legitimidad de la presidencia de Manuel Martínez del Peral. El origen de la polémica reside en la anulación de alrededor de 200 votos emitidos por correo en las elecciones de 2022. Sin embargo, desde su candidatura insisten en que todo el proceso se desarrolló con "plenas garantías, transparencia y consenso entre las partes".

Según explican, la decisión de anular esos votos fue adoptada por unanimidad por la Mesa Electoral tras detectar discrepancias evidentes entre las firmas de los sobres y las de los DNI de los votantes. Además, subrayan que la medida respondió también a las reclamaciones de tres de las cuatro candidaturas concurrentes, incluidas algunas que hoy forman parte de la oposición.

En este sentido, recuerdan que todas las candidaturas aceptaron inicialmente tanto las decisiones de la Mesa Electoral como el resultado de los comicios sin presentar objeciones durante el escrutinio y que fue posteriormente, finalizado el proceso, cuando una candidatura decidió impugnar estos comicios.

El recorrido judicial del caso, aún sin sentencia firme, se ha prolongado durante tres años debido a una cuestión de competencia entre órganos judiciales. Según consta, fue la propia parte demandante la que defendió que el caso correspondía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que finalmente determinó que debía tramitarse en un juzgado ordinario, lo que retrasó la resolución.

Durante el juicio, todos los testigos —incluidos miembros de la Mesa Electoral, el letrado asesor y los interventores de candidaturas no ganadoras— coincidieron en señalar que no hubo manipulación del resultado y que el proceso se desarrolló con total transparencia y con el consentimiento de todas las partes presentes. Es más, durante el proceso judicial, se solicitó el análisis de los votos por correo presuntamente irregulares para comprobar posibles falsificaciones de firmas. Una pericial a la que se opuso la propia candidatura recurrente.

Pese a la controversia, la candidatura de Manuel Martínez del Peral defiende la legitimidad de su mandato, que ha completado durante cuatro años conforme a los Estatutos del Colegio. En este periodo, aseguran haber impulsado una gestión basada en la transparencia —con un Plan Estratégico 2022-2025 público para los colegiados— y en la eficacia, cumpliendo más del 90% de los compromisos adquiridos.