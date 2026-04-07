La salud ante su mayor punto de inflexión: cinco retos estructurales que redefinirán el sistema sanitario

Con motivo del Día Mundial de la Salud, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (Icgea) ha elaborado un análisis sobre los principales retos estructurales que afrontará el sistema sanitario en la próxima década. Este análisis destaca un escenario marcado por el envejecimiento de la población y la creciente presión sobre la sostenibilidad del sistema.

Según informó el Icgea, los cambios estructurales, como la transformación de la pirámide de edad y la irrupción de nuevas tecnologías, obligan a repensar el modelo sanitario. Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del instituto, expresó que "la salud se ha convertido en uno de los grandes ejes de competitividad de los países".

El estudio señala que ya no se trata solo de sistemas asistenciales, sino de estructuras críticas que condicionan el desarrollo económico y social. "Los sistemas sanitarios que no sean capaces de adaptarse a este desafío quedarán tensionados en términos de sostenibilidad y respuesta", añadió Sánchez Lambás.

El primer reto identificado es la transformación del sistema sanitario, que debe adaptarse a la innovación biomédica y digital. La transición de enfermedades agudas a crónicas plantea la necesidad de modelos más integrados y centrados en el paciente. La incorporación de terapias avanzadas también incrementa los costes y las exigencias organizativas.

Innovación y acceso

El acceso equitativo a la innovación sanitaria sigue siendo un desafío. Las asociaciones de pacientes han resaltado la necesidad de garantizar derechos como el acceso a una segunda opinión médica. La sostenibilidad del sistema sanitario dependerá de su capacidad para integrar innovación y garantizar el acceso equitativo.

La digitalización y el uso de inteligencia artificial están transformando la práctica clínica. Proyectos como Scribe, de Quirónsalud, están mejorando la eficiencia del sistema y recuperando una relación más directa entre médico y paciente. Al mismo tiempo, la autonomía estratégica en el suministro de medicamentos se ha vuelto una prioridad.

La seguridad en el suministro de fármacos es crucial en un contexto global incierto. Iniciativas como las promovidas por Cofares buscan garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales. La capacidad industrial también juega un papel clave en la resiliencia del sistema, con empresas que refuerzan la autonomía estratégica.

El segundo reto es la transformación demográfica, donde el envejecimiento de la población incrementa la demanda de atención sanitaria. Los mayores de 65 años, especialmente los de más de 80, están aumentando significativamente la presión sobre los recursos asistenciales. La clave ya no es solo aumentar la esperanza de vida, sino garantizar años funcionales y saludables.

Envejecimiento y cuidados

Este fenómeno exige un enfoque integral en el sistema de cuidados. Potenciar hábitos como el ejercicio físico es esencial para mejorar la calidad de vida en edades avanzadas. Iniciativas como las de GOfit destacan el impacto positivo de la actividad física adaptada en la prevención de la fragilidad.

La creciente dependencia requiere reforzar los modelos de cuidados de larga duración. España enfrenta una escasez de talento en el ámbito asistencial, lo que obliga a una colaboración entre el sector público y privado. Entidades como DomusVi están desarrollando políticas para atraer y fidelizar talento en el sector.

El impacto del envejecimiento es más pronunciado en zonas rurales, donde las farmacias rurales son un pilar esencial del sistema. Estas farmacias no solo dispensan medicamentos, sino que también ofrecen atención básica. Garantizar su sostenibilidad es fundamental para asegurar la equidad territorial.

El tercer reto es la transformación del cáncer, que está pasando de ser una enfermedad aguda a una patología crónica. Los avances en diagnóstico y tratamiento han incrementado significativamente la supervivencia, pero también han aumentado la complejidad del abordaje clínico. El cáncer deja de ser, en muchos casos, un episodio agudo.

Cáncer y enfermedades crónicas

La innovación oncológica está generando avances significativos, pero también plantea desafíos en el acceso a tratamientos. La prevención y la concienciación siguen siendo fundamentales, especialmente en el caso del cáncer de piel. Iniciativas como las de ISDIN refuerzan la importancia de la prevención desde edades tempranas.

Las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares y metabólicas, son otro gran reto. Su elevada prevalencia y relación con factores de riesgo modificables exigen un cambio en el modelo asistencial. La gestión de las enfermedades crónicas es, probablemente, el mayor reto estructural al que se enfrentan los sistemas sanitarios.

Por último, la salud mental se ha consolidado como un desafío emergente. El aumento de trastornos como la ansiedad y la depresión afecta a la productividad y la cohesión social, de manera que la salud mental ha dejado de ser un ámbito periférico para convertirse en un elemento central del sistema sanitario.

La salud ha dejado de ser un ámbito exclusivamente asistencial para convertirse en una cuestión de Estado. La capacidad de anticipar y transformar el sistema sanitario marcará la diferencia entre los modelos que evolucionen hacia estructuras sostenibles y aquellos que queden tensionados por la inercia del pasado.