Los tres suplementos imprescindibles para sobrellevar la menopausia

A partir de los cuarenta las mujeres entran en una etapa en la que su cuerpo cambia y la química de su organismo se encamina a una nueva fase vital. Los estrógenos y la progesterona disminuyen, el metabolismo cambia afectando a la salud ósea y el bienestar emocional, por lo que nutrientes específicos pueden actuar como un aliado que atenúa los síntomas y previenen enfermedades crónicas. La clave, entender cómo la suplementación se puede convertir en nuestros mayores aliados para compensar estos desajustes.

Si tuviéramos que elegir los tres suplementos imprescindibles para este período serían aquellos encaminados a mejorar el estado de ánimo y la calidad del sueño, reforzar la pérdida de masa ósea y cuidar nuestro corazón que se queda resentido tras la pérdida de la menstruación.

Proteger nuestros huesos

La caída de estrógenos acelera la pérdida de densidad ósea. Suplementos de Vitamina D son claves para reducir el riesgo de osteoporosis y fracturas. Pero en estos casos la Vitamina D debe ir acompañada de la Vitamina K, ambas trabajan en sinergia para gestionar el calcio: la D3 aumenta la absorción de calcio, mientras que la K2 lo dirige a los huesos y dientes, evitando que se deposite en arterias y tejidos blandos, lo que previene la calcificación vascular y mejora la salud cardiovascular.

Vitad3+ K2, a base de Vitaminas D3 y K2 liposomadas y fosfatidilcolina garantiza la absorción y la biodisponibilidad gracias a su tecnología liposomada.

Sueño y vitalidad: un valioso tesoro

En este sentido el magnesio no solo contribuye a la salud de los huesos sino que también es un potente aliado a la hora de contrarrestar los sofocos, mejorar la calidad del sueño y estabilizar el estado de ánimo, compensando la disminución de estrógenos que agota las reservas de este mineral. Actúa relajando el sistema nervioso, disminuyendo el estrés y favoreciendo la salud cardiovascular.

Una de las tecnologías más avanzadas en materia de suplementación es siempre la liposomada que mejora la absorción del principio activo pudiendo aprovechar la práctica totalidad de los beneficios del complemento. En este sentido, Vitanano Magnesio de MundoNatural cuenta con el aporte de magnesio liposomado que mejora la biodisponibilidad ayudando a disminuir el cansancio y la fatiga. Su tecnología es tan potente que con una sola toma diaria nos vale para mejorar el funcionamiento normal de los músculos, el metabolismo energético normal y el funcionamiento normal del sistema nervioso.

Cuida el corazón y reduce la inflamación de bajo grado

El riesgo de hipertensión y colesterol alto aumenta en esta etapa. El Omega-3 ayuda a reducir la inflamación y proteger el corazón. Un buen suplemento de Omega-3 es aquel que incorpora tecnología TG que permita programar la suplementación a cualquier hora del día sin que compita con el resto de nutrientes. Una tecnología que se incluye en Oleomega 3 de Mundo Natural.

Se trata de un complemento a base de aceite de pescado (desodorizado) en su forma natural de Triglicéridos, con un alto contenido por perla de Omega 3 (1000 mg de DHA y 93,3 mg de EPA). Es un producto rico en Omega 3, de ellos una mayor proporción de DHA, 1000 mg DHA por perla (80 %). Dos perlas por la mañana y dos por la noche pueden constituir el aporte perfecto para garantizar una buena nutrición para nuestro cerebro.

Para saber más sobre otro tipo de suplementos que cuiden también de nuestra piel y nos ayuden a la producción de colágeno, el cuidado de la piel, etc, podemos consultar con los expertos en parafarmaciamundonatural.es.