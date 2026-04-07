Por qué duele la cabeza al comer helado y cómo aliviar la 'congelación cerebral'

Sentir un dolor agudo en la cabeza al comer un helado o beber algo muy frío es una experiencia común que muchas personas han vivido alguna vez. Este fenómeno, conocido popularmente como "congelación cerebral", tiene un nombre médico más complejo: ganglioneuralgia esfenopalatina o cefalea por estímulo frío. Aunque puede resultar sorprendente por su intensidad, se trata de un proceso totalmente inofensivo.

Lejos de ser algo raro, este tipo de dolor afecta aproximadamente a un tercio de la población. Suele aparecer al ingerir alimentos o bebidas muy frías de forma rápida, especialmente en situaciones como comer helado, tomar un granizado o beber refrescos fríos. El dolor se describe como punzante, intenso y de corta duración, y suele localizarse en la frente o en las sienes.

A pesar de que la sensación puede ser desagradable, no implica ningún problema grave de salud. De hecho, es una reacción natural del organismo ante un cambio brusco de temperatura en una zona muy sensible del cuerpo.

El origen está en el paladar

Aunque el dolor se percibe en la cabeza, el origen real se encuentra en el paladar, concretamente en el techo de la boca y la parte posterior de la garganta. Cuando un alimento extremadamente frío entra en contacto con esta zona, se produce una caída rápida de la temperatura.

El cuerpo humano está diseñado para mantener una temperatura estable, por lo que reacciona de inmediato ante este cambio. Los vasos sanguíneos del paladar se contraen rápidamente en un primer momento para evitar la pérdida de calor. Poco después, se dilatan de forma brusca para permitir la llegada de sangre caliente y equilibrar la temperatura.

El papel del nervio trigémino

Este cambio rápido en los vasos sanguíneos activa los receptores del dolor, que envían señales al cerebro a través del nervio trigémino. Este nervio es el encargado de transmitir la sensibilidad de gran parte de la cara, incluyendo la frente, los ojos y el paladar.

El cerebro, al recibir estas señales, interpreta el dolor de forma confusa. Aunque el estímulo se origina en la boca, el sistema nervioso proyecta la sensación hacia la frente o detrás de los ojos. Este fenómeno se conoce como "dolor referido", y explica por qué la molestia parece venir de la cabeza cuando en realidad no es así.

Un dolor breve pero intenso

La congelación cerebral se caracteriza por su corta duración. Generalmente, el dolor aparece de forma repentina y desaparece en cuestión de segundos, normalmente entre 20 y 60. Una vez que la temperatura del paladar vuelve a la normalidad, los vasos sanguíneos recuperan su estado habitual y las señales de dolor cesan.

Algunas personas son más propensas a experimentar este tipo de cefalea, especialmente aquellas que sufren migrañas. Esto sugiere que su sistema nervioso puede ser más sensible a los cambios en los vasos sanguíneos.

Cómo aliviar la congelación cerebral

Aunque el dolor desaparece por sí solo, existen formas sencillas de aliviarlo más rápidamente. El objetivo principal es devolver el calor al paladar para normalizar la situación.

Una de las técnicas más efectivas consiste en presionar la lengua contra el techo de la boca. El calor de la lengua ayuda a restablecer la temperatura de la zona afectada. También puede resultar útil beber agua a temperatura ambiente o cubrir la boca y la nariz con las manos para respirar aire caliente.

La clave está en la prevención

Evitar la congelación cerebral es relativamente sencillo. La principal recomendación es consumir los alimentos fríos de manera más lenta, permitiendo que se templen ligeramente antes de entrar en contacto con el paladar. Reducir la velocidad al comer o beber disminuye el impacto del cambio térmico y evita la activación brusca de los mecanismos de defensa del cuerpo.

En definitiva, la congelación cerebral es una respuesta natural del organismo ante el frío extremo. Aunque resulte incómoda, no representa ningún peligro y forma parte del complejo funcionamiento del sistema nervioso. La próxima vez que aparezca ese dolor repentino, bastará con unos segundos de paciencia para que desaparezca tan rápido como llegó.