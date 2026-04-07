UAX, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos y Forus lanzan un programa pionero de prehabilitación oncológica

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos, en colaboración con la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y los centros deportivos Forus, ha puesto en marcha un programa pionero de prehabilitación oncológica. Este programa busca mejorar el estado general de los pacientes con cáncer digestivo antes de someterse a cirugía, evidenciando mejoras en indicadores clave para enfrentar la intervención con mayores garantías de éxito.

Según informó el hospital, el programa ha atendido ya a una treintena de pacientes. La prehabilitación incluye un enfoque multidisciplinar que abarca desde el ejercicio físico hasta el soporte nutricional y psicológico. Este abordaje integral tiene como objetivo optimizar la recuperación y minimizar las complicaciones postquirúrgicas.

El proyecto, que comenzó en enero de este año, se centra en la preparación de los pacientes para la cirugía, un aspecto que se ha vuelto cada vez más determinante en la recuperación. La doctora Carolina Blas, especialista en Medicina Interna, destacó que "la prehabilitación nos permite intervenir antes del tratamiento, optimizando el estado clínico, funcional y nutricional del paciente".

El programa se basa en la prescripción individualizada de ejercicio de fuerza, alineada con evidencias científicas y recomendaciones internacionales. Esta iniciativa se integra dentro de la estrategia de prehabilitación oncológica que el hospital ha desarrollado en sus Servicios de Medicina Interna y Geriatría, buscando mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Un enfoque integral y colaborativo

La colaboración entre el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, la UAX y Forus es fundamental para el éxito del programa. Se realiza una valoración integral del paciente oncológico, permitiendo clasificar su grado de fragilidad y diseñar un plan individualizado de intervención.

El ejercicio físico se convierte en una pieza central de la prehabilitación, ya que se ha demostrado su eficacia en la mejora de la tolerancia a tratamientos como quimioterapia y radioterapia. Además, se busca optimizar el estado funcional previo a la cirugía y reducir las complicaciones postquirúrgicas.

Los pacientes que participan en el programa son derivados por los doctores Blas y Miguel Aganzo, nutricionista del hospital. Se les llevan a cabo evaluaciones funcionales y pruebas de imagen para diseñar un plan de entrenamiento personalizado. Raúl Notario, director del Área de Actividad Física de la UAX, coordina la intervención junto al equipo médico.

"El ejercicio deja de ser un consejo y se convierte en tratamiento cuando existe coordinación clínica", afirmó Notario. Esta experiencia también permite a los estudiantes aplicar la evidencia científica en un entorno clínico real, adquiriendo competencias clave para su futuro profesional.

Resultados y valoraciones positivas

A dos meses de su inicio, el programa ha mostrado resultados positivos. De los 30 pacientes atendidos, diez ya han sido intervenidos con éxito. Los datos indican mejoras en parámetros funcionales, como la fuerza medida por dinamometría y en las pruebas de valoración funcional.

El impacto del programa va más allá de lo clínico, ya que también contribuye al bienestar emocional de los pacientes. Al participar activamente en su proceso de recuperación, los pacientes experimentan una mejora significativa en su calidad de vida.

Paralelamente, se están llevando a cabo investigaciones para evaluar diferentes estrategias de intervención nutricional. Estas iniciativas buscan establecer el programa en otros hospitales de la Comunidad de Madrid, reflejando el compromiso del Hospital Universitario Rey Juan Carlos con la promoción de hábitos de vida saludables.

Ana Ruiz, directora de Fundación Forus, destacó que "participar en este proyecto supone impulsar un modelo en el que la actividad física se integra de manera natural en el proceso de preparación". Este enfoque colaborativo entre universidad, hospital y sector deportivo busca generar un impacto real y positivo en la vida de los pacientes.

Con esta iniciativa, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, la UAX y Forus refuerzan su compromiso con un modelo sanitario más integrador, donde la colaboración interdisciplinar mejora la experiencia y el pronóstico del paciente.