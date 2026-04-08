El simple hábito en la cocina que puede reducir el riesgo de demencia

Son muchos los estudios y especialistas que han descrito cómo una alimentación rica en omega-3 puede ayudarnos a proteger y nutrir nuestro cerebro y con él, nuestra memoria. Los pescados grasos, los frutos rojos, chocolate negro o frutos secos como las nueces protegen nuestras neuronas y mejoran el flujo sanguíneo, lo que mejora el rendimiento cognitivo.

Evidencias que ya son científica y a las que ahora se le suma otra, cocinar, sobre todo en edades avanzadas ayuda a mejorar nuestra memoria, al tiempo que reduce el riesgo de demencia.

Según un estudio del Instituto de Ciencias de Tokio, preparar una comida casera al menos una vez por semana puede reducir el riesgo de demencia en las personas mayores en un 30%. Un porcentaje que se eleva al 70 por ciento en cocineros principiantes de mayor edad con pocas dotes entre fogones.

Poner la atención en una actividad como la culinaria, sobre todo en edades avanzadas, es para nuestro cerebro como el gimnasio para nuestros músculos. En el estudio, los investigadores querían averiguar si la frecuencia con la que se cocina en casa podría estar relacionada con la incidencia de demencia y si esto podría depender del nivel de habilidades culinarias.

En el estudio, en el que participaron casi 11 mil personas, se observó que quienes menos habilidades tenían, al tener que poner más atención los beneficios eran mayores y con sólo un día a la semana entre fogones era suficiente para que nuestros cerebro lo notara.

Investigaciones como esta demuestran que la plasticidad del cerebro perdura en el tiempo y que entrenar, a través de la atención plena, nuestras neuronas previene o retrasa la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

En un tiempo en que vivimos cada vez más horas inmersos en los contenidos cortos de las redes sociales que debilitan nuestra capacidad de concentración y reducen nuestra capacidad de memoria, rutinas como la cocina, la neuronutrición o la suplementación son fundamentales para la prevención de enfermedades y el normal estado de nuestro cerebro.

El mejor complemento para tu cocina

En este sentido, complementos a base de Extractos de Plantas, Inulina, L Carnosina y Ácido Pantoténico que contribuyen al metabolismo energético normal, ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al rendimiento intelectual normal. Memorplus de MundoNatural pueden ayudarnos a nutrir y mejorar nuestro rendimiento intelectual. De hecho Memorplus contiene la bacopa usada por los monjes tibetanos para ayudarse en la memorización de los salmos que recitan en sus oraciones.

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