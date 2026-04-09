Alarma entre los cazadores por la aparición de corzos con puntos blancos en la carne

La aparición de corzos con extrañas motas blancas en la carne ha encendido las alarmas en el sector cinegético de varias zonas de Castilla y León, especialmente en la provincia de León. Las imágenes, difundidas en los últimos días por cazadores y profesionales del campo, han generado inquietud y un aluvión de preguntas: ¿se trata de una nueva enfermedad?, ¿es peligrosa para el consumo humano?

Según ha informado la revista especializada Jara y Sedal, los casos detectados corresponden a la presencia de lesiones parasitarias en el músculo del animal, visibles como pequeños puntos o granos blancos incrustados en la carne.

Los expertos apuntan a dos posibles causas. La primera es la sarcosporidiosis, una enfermedad parasitaria relativamente común en fauna silvestre provocada por protozoos del género Sarcocystis. Esta patología genera quistes alargados que recuerdan a granos de arroz, motivo por el que también se la conoce popularmente como ‘enfermedad del arroz’.

No obstante, otras informaciones recientes plantean una segunda hipótesis: la cisticercosis, causada por larvas de tenias. En este caso, las lesiones presentan un aspecto ligeramente distinto, en forma de pequeñas vesículas con un punto blanco en su interior. La diferencia entre ambas solo puede confirmarse mediante análisis de laboratorio, lo que ha generado cierta controversia entre especialistas.

Quistes de cisticercosis en la carne.

Desde el sector insisten en la necesidad de actuar con prudencia y evitar diagnósticos apresurados basados únicamente en fotografías o inspecciones visuales. La propia Jara y Sedal recoge que asociaciones cinegéticas han pedido cautela hasta contar con estudios más concluyentes.

En cuanto al riesgo para la salud humana, los expertos lanzan un mensaje tranquilizador: no se trata de una zoonosis, es decir, no se transmite a las personas. Sin embargo, advierten de que la carne afectada puede presentar un deterioro importante, por lo que no se recomienda su consumo, especialmente en casos de infestación elevada.

Mientras continúan los análisis, el episodio ha servido para recordar la necesidad de extremar las precauciones en la manipulación y consumo de piezas de caza, así como de reforzar la colaboración entre cazadores, veterinarios y autoridades sanitarias.