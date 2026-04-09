El mineral que los expertos recomiendan tomar antes de dormir para acabar con la tensión mandibular

Existen datos que muestran la relación directa entre los niveles de estrés y ansiedad y el bruxismo o problemas temporomandibulares. La apnea del sueño, las irregularidades en la alineación de los dientes o en la mordida son también desencadenantes de este problema bucodental que afecta a la musculatura de la mandíbula, del cuello y hasta las delicadas estructuras del oído.

La presión destructiva de la mandíbula

Si bien la fuerza de la mordida normal oscila entre 20 y 40 kg, una persona con bruxismo severo puede aplicar hasta aproximadamente 100 kg de fuerza al apretar los dientes. Una tensión que se transfiere a los músculos del cuello y los hombros, provocando contracturas que van acompañadas de dolor y rigidez. Incluso, la tensión mandibular puede alterar la posición natural de la cabeza y el cuello y puede estar detrás de problemas con el sueño y hasta del cansancio crónico.

El déficit de magnesio y la rigidez muscular

La solución más efectiva y que recomiendan los expertos son las férulas de descarga que permiten descargar la tensión, proteger el esmalte y el desgaste de los dientes dando un respiro, no solo a la musculatura temporomandibular, sino también a la del cuello, cabeza y oído.

Si además queremos mitigar las causas psicológicas que provocan que apretemos los dientes, un valioso recurso es el aporte de magnesio liposomado un par de horas antes de irnos a dormir. Este mineral, también conocido como el mineral de la relajación, puede ayudarnos en dos direcciones: por un lado a relajar la musculatura de manera natural y por otro a conciliar el sueño profundo.

El déficit de magnesio y la rigidez muscular

Los niveles de magnesio escasean en nuestro organismo, sobre todo si somos personas nerviosas o que sufren de estrés o ansiedad. Cuando estamos nerviosos nuestro cuerpo excreta magnesio y puede aparecer la rigidez. Si a esto le sumamos que los alimentos verdes donde se encuentra el magnesio han menguado en la cantidad de este mineral en los últimos años debido al empobrecimiento de los suelos de cultivo, nos encontramos ante una de las carencias nutricionales más evidentes.

Esta es la razón por la que cada vez más expertos recomiendan la ingesta de magnesio antes de irnos a dormir para mejorar los valores y corregir los problemas de estrés o ansiedad que pueden derivar en el bruxismo. Estos mismos expertos recomiendan el uso del magnesio de alta absorción como el liposomado, ya que se trata de la tecnología más avanzada y la que garantiza la mejor absorción por el organismo sin efectos adversos.

Tecnología liposomada para la recuperación

En este sentido, en el mercado encontramos uno de los suplementos más avanzados y eficientes: Vitanano Magnesio de MundoNatural. Su tecnología es tan potente que con una sola toma diaria nos vale para mejorar el funcionamiento normal de los músculos, el metabolismo energético normal y el funcionamiento normal del sistema nervioso.

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