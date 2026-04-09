El párkinson no es solo temblor: descubre los otros síntomas que pueden pasar desapercibidos

Durante años, la enfermedad de Parkinson se ha asociado casi exclusivamente al temblor o a la rigidez, pero la realidad es mucho más compleja. Esta patología neurológica puede manifestarse con una amplia variedad de síntomas —muchos de ellos invisibles— que afectan a funciones cotidianas como comer o tragar. La lentitud, la dificultad para deglutir o, incluso, problemas digestivos pueden ser señales clave de una enfermedad cuyo origen y evolución varían enormemente entre pacientes y que aún plantea grandes incógnitas a la ciencia.

"El párkinson es una enfermedad con una gran variedad de síntomas y aún no se comprende completamente por qué ocurren estas diferencias. Es probable que se deban a múltiples factores, como la diversidad de causas que pueden originar la enfermedad, la región del cerebro donde comienza el proceso y la capacidad de cada organismo para compensar el daño de manera distinta", afirma la doctora Àngels Bayés, neuróloga especialista en párkinson del Instituto de Neurociencias del Centro Médico Teknon de Barcelona.

Pero es que, además, esta experta alerta de que la enfermedad de Parkinson está aumentando en nuestra sociedad; todo ello ligado a un envejecimiento poblacional y a una mayor esperanza de vida, por la que las enfermedades neurodegenerativas serán cada vez más frecuentes. "El párkinson es más frecuente en hombres; sin embargo, en edades avanzadas, la incidencia se equilibra entre ambos sexos", apunta la doctora Bayés.

Un ritmo de vida más lento

Aunque el temblor es el síntoma más conocido, la manifestación central de la enfermedad es la lentitud de movimientos (llamada técnicamente ‘bradicinesia’), que es lo que afecta la movilidad. "Todos los pacientes con párkinson experimentarán, en mayor o en menor medida, una reducción en la velocidad y en la fluidez de sus movimientos, pero no todos tendrán temblor", asevera.

Con ello, y en líneas generales, mantiene que el párkinson obliga a vivir a otro ritmo, más lento y con más esfuerzo: "Recomendamos siempre mantenerse activo y continuar con las actividades que les gustan, pero con adaptaciones. A las personas que llevan una vida muy activa y están acostumbradas a hacer muchas cosas a la vez les cuesta más adaptarse, porque con el párkinson no se puede hacer todo rápido. Sin embargo, con paciencia y ajustes, se puede seguir adelante. En otras palabras, poco a poco se puede hacer todo".

El caso de la disfagia

Esta lentitud puede afectar a diferentes ámbitos, como al comer y al tragar. Precisamente, según explica Bayés, hay un porcentaje elevado de personas con párkinson que pueden presentar disfagia, incluso en fases iniciales de la enfermedad, aunque a veces no sean plenamente conscientes del problema. Se trata de la dificultad para tragar alimentos o líquidos de forma segura. "Puede implicar problemas para masticar, para trasladar el alimento desde la boca hasta el esófago o para evitar que pase a la vía respiratoria", añade.

Esta alteración se debe a una disfunción neuromuscular que afecta a la coordinación de la musculatura bucofaríngea: "El principal riesgo es que el alimento o el líquido penetren en la tráquea o los pulmones, lo que puede provocar infecciones respiratorias o atragantamientos graves", indica la especialista de Centro Médico Teknon.

Además, en muchos casos son necesarios estudios específicos como la videofluoroscopia, para analizar cuáles son las texturas que resultan más seguras para cada paciente. "La pérdida de olfato y gusto, frecuente en el párkinson, puede reducir el placer de comer. En este contexto, la imagen, el color y la textura adquieren un papel fundamental", agrega.

En este sentido, la doctora Bayés sostiene que la disfagia no siempre se manifiesta con un atragantamiento evidente, sino que algunos signos que nos deben alertar son la tos al beber líquidos, la sensación de que la comida "no baja bien", los cambios en la voz tras comer o las infecciones respiratorias repetidas.

La doctora Àngels Bayés

Primeros síntomas

En este contexto, esta neuróloga detalla que los primeros síntomas del párkinson son muy variables, y mientras que algunas personas notan un temblor en una mano, otras tienen dificultades para escribir, teclear o, por ejemplo, a la hora de batir un huevo. "Sobre todo, aparecen dificultades a la hora de realizar movimientos rítmicos y amplios con la mano. A veces, los primeros síntomas son dolores musculares inespecíficos, lo que hace que se confundan con una tendinitis que no mejora con el tratamiento habitual", precisa.

Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que los primeros síntomas de la enfermedad no suelen ser motores: "Muchas veces se presentan como pérdida del olfato, trastornos del sueño (pesadillas y movimientos bruscos durante la noche), estreñimiento o incluso depresión. Estos síntomas pueden aparecer años antes de los signos motores, pero son menos reconocidos".

Edad media del diagnóstico

En concreto, cita esta experta del Centro Médico Teknon que la edad media de diagnóstico está entre los 55 y 65 años, aunque puede aparecer antes. "Existen casos de párkinson de inicio temprano, antes de los 50 años, e incluso en menores de 40", aprecia.

Este, además, puede demorarse porque los primeros síntomas suelen ser sutiles y no siempre se asocian a la enfermedad. "A veces, los pacientes tardan meses o incluso años en recibir un diagnóstico preciso, especialmente si los síntomas iniciales no incluyen el temblor", agrega.

Tratamientos

En cuanto a los tratamientos, la doctora Bayés considera que uno de los principales problemas del párkinson es la falta de dopamina en el cerebro, por lo que la mayoría de las terapias actualmente en marcha están dirigidas a reponer o a estimular este neurotransmisor. No obstante, opina que hay que focalizarse más en tratar otros síntomas no dopaminérgicos como pueden ser los trastornos cognitivos o el estado de ánimo.

Aquí insiste esta neuróloga del Instituto de Neurociencias del Centro Médico Teknon que cada tratamiento se adapta a la fase de la enfermedad y a las necesidades del paciente. En cuanto a la cura, sostiene que la investigación está avanzando mucho y se están estudiando nuevas moléculas y terapias para frenar la enfermedad, incluyendo inmunoterapia para eliminar la acumulación de alfa-sinucleína, la proteína clave en la enfermedad.

"Pensamos que el futuro tendrá que incluir terapias combinadas y personalizadas, ya que es probable que la cura implique abordar varios mecanismos a la vez. Confiamos en que en los próximos años encontremos estrategias efectivas para modificar la progresión de la enfermedad y, quizás, algún día, curarla. El camino es complejo, pero siempre y cuando se permita que la investigación siga avanzando, con el esfuerzo de todos sí creo que lo conseguiremos", concluye la doctora Àngels Bayés.