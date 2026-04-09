Europa autoriza la primera vacuna contra tres tipos de lengua azul desarrollada por la española Zendal

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha dado luz verde a la primera vacuna capaz de inmunizar en una sola dosis frente a tres de las principales variantes del virus de la lengua azul en ovejas. El avance, desarrollado por el grupo biofarmacéutico español Zendal, supone un cambio sumamente importante para el sector ganadero, que está sufriendo caídas en la producción de hasta el 30% debido a la lengua azul.

La nueva vacuna protege frente a los serotipos 1, 4 y 8 del virus, tres de los más extendidos y con mayor impacto epidemiológico. Como no hay protección cruzada entre serotipos, hasta ahora había que utilizar distintas vacunas, con el consiguiente aumento de costes y dificultades logísticas. Con esta nueva vacuna, el animal queda protegido frente a todos los serotipos a la vez, lo que simplifica el control sanitario de las explotaciones, según ha informado la compañía, con sede en O Porriño (Pontevedra).

La comercialización en España y Portugal correrá a cargo de Vetia Animal Health, filial de Zendal especializada en sanidad animal.

Hito clave en la estrategia de prevención

La autorización de esta vacuna se enmarca en un cambio de enfoque dentro de la Unión Europea respecto a la lengua azul. A medida que el virus se ha ido expandiendo, las autoridades han abandonado las estrategias centradas en su erradicación total para apostar por modelos de control basados en la vacunación y la gestión del riesgo.

La lengua azul afecta principalmente al ganado ovino, donde puede provocar síntomas graves e incluso la muerte, además de importantes pérdidas económicas. En los últimos años, la presencia simultánea de varios serotipos en diferentes regiones europeas ha incrementado la preocupación del sector.

Con esta nueva vacuna, los ganaderos dispondrán de una herramienta más eficaz y sencilla para proteger sus explotaciones. Un avance que, sin erradicar la enfermedad, sí supone un paso adelante en la respuesta frente a un problema sanitario cada vez más presente en el campo europeo.