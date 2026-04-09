'MejoresDoctors' recuerda que la salud no se celebra un solo día y la prevención es una prioridad los 365 días del año

'MejoresDoctors' señaló este jueves que, en un contexto donde la prevención en salud tiene cada vez mayor relevancia, los chequeos médicos periódicos se han convertido en una de las herramientas más eficaces para detectar posibles patologías en fases iniciales, prevenir enfermedades y garantizar una buena calidad de vida, por lo que indicó que es importante recordar que la salud "no se celebra un solo día y que la prevención es una prioridad los 365 días del año".

Recordó que un chequeo médico completo permite evaluar el estado general de salud de una persona, identificar factores de riesgo y establecer medidas preventivas personalizadas y añadió que "la calidad de este proceso depende en gran medida de la experiencia, formación y criterio del especialista que lo hace; este es determinante para interpretar correctamente los resultados y ofrecer una visión integral del paciente, teniendo en cuenta su historial clínico, antecedentes familiares y estilo de vida".

Acudir al médico que el paciente elija

"Por eso es clave que los pacientes se informen sobre el profesional al que quieren acudir. Sobre su trayectoria, especialización y reputación del centro médico antes de acudir a cualquier cita médica, sea para un chequeo, una consulta, una revisión o la atención de una patología concreta. Elegir correctamente aporta tranquilidad y puede marcar una diferencia significativa en la detección precoz de enfermedades y en la calidad de vida a largo plazo", apuntó.

'MejoresDoctors' señaló que es un compendio de especialistas y cirujanos en España, con más de 800 profesionales pertenecientes a 33 áreas médicas, "donde poder encontrar a los mejores especialistas, ya que estos profesionales, referentes en sus respectivas disciplinas médico-quirúrgicas y que ejercen en centros hospitalarios españoles, han sido seleccionados bajo la máxima independencia y total confidencialidad".

Explicó que la selección de facultativos de se basa en la trayectoria, prestigio, méritos y recomendaciones doctor-to-doctor, así como en testimonios de pacientes verificados y contrastables. Lo que permite a este compendio no estar sometido a interferencias comerciales ni a presiones sectoriales.

Además, la plataforma destaca que cuenta con información de valor añadido para el paciente, como artículos médicos sobre patologías relacionadas con las especialidades actualmente presentes en MejoresDoctors. Los propios sanitarios pueden proponer también a través del sitio web sus tribunas o casos de éxito en beneficio de las personas que busquen información de su interés.