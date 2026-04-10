La vitamina D se perfila como un potente aliado terapéutico en la gestión de la inflamación intestinal, actuando como un regulador inmunológico que equilibra la microbiota y reduce la sintomatología en enfermedades crónicas.

De hecho, una investigación liderada por la Clínica Mayo ha demostrado que la Vitamina D puede ayudar a moldear la forma en que el sistema inmunitario responde a las bacterias intestinales en personas con enfermedad inflamatoria intestinal,así como prevenir las causas que llevan a la enfermedad.

Crohn y colitis: enfermedades inflamatorias en España

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, afecta a casi el 1% de la población española, con más de 300.000 personas diagnosticadas y 10.000 nuevos casos al año.

Nuevas evidencias sobre vitamina D y microbiota

Es por eso que estudios como el de la Clínica Mayo pueden ayudar a abrir nuevas vías de tratamiento teniendo en cuenta sus primeras conclusiones donde se sugiere que la vitamina D puede ayudar a promover una respuesta inmunitaria más equilibrada y protectora frente al microbioma intestinal. Además, los autores del estudio han concluido que la suplementación con vitamina D también se asocia con mejoras en las puntuaciones de actividad de la enfermedad y en un marcador de inflamación en las heces.

España suspende en niveles de Vitamina D

Aproximadamente entre el 50% y el 75% de la población española presenta déficit o niveles insuficientes de vitamina D. Es decir, que sus niveles de esta vitamina se encuentran por debajo de los 30 mg/ml.

Sol, protección solar y absorción de vitamina D

Pese a que en España gozamos de muchas horas de sol, fuente principal de esta vitamina, la protección solar que protege nuestra piel de la radiaciones solares evita que nuestro cuerpo absorba un nutriente que es escaso en los alimentos.

Suplementación y vitamina D liposoluble

En la actualidad la mayoría de las autoridades sanitarias han dispuesto agregar o fortificar con vitaminas, y específicamente la D, a diversos alimentos con la finalidad de prevenir y trabajar las diversas y variadas causas del déficit.

Otros métodos de suplementos o complementos nutricionales son muy recomendables. La tecnología más eficiente para la recuperación de los niveles normales de esta vitamiana es, la vitamina D liposoluble.

Suplemento Vita D3 de Mundo Natural

Vita D3 de Mundo Natural, cumple con estas exigencia y está especialmente formulado a potencia y niveles de dosis recomendados de 4000 UI diarios. Es recomendable con el objetivo de mejorar la evaluación y posibles efectos potenciales esperado.

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