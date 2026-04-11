Este es el fármaco para el colesterol que frena el envejecimiento en ratones

Un estudio liderado por la Southern Medical University de China y con participación de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha analizado el fenofibrato, un fármaco utilizado para regular el colesterol, en diferentes modelos experimentales de ratón. La investigación, publicada en la revista Pharmacological Research, observa que el medicamento se asocia a cambios en procesos biológicos vinculados al envejecimiento, así como a mejoras en funciones cognitivas y cardiovasculares en los animales estudiados.

La investigación se ha desarrollado en colaboración entre equipos de China y España, con participación de la investigadora del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona Núria Casals. El trabajo se ha centrado en evaluar los efectos del fenofibrato en modelos experimentales de envejecimiento en ratones.

Según los datos recogidos, el fármaco se ha administrado en condiciones controladas de laboratorio y los resultados se han observado en distintos parámetros fisiológicos y celulares. Los autores enmarcan el estudio en la búsqueda de posibles estrategias farmacológicas que actúen sobre mecanismos asociados al envejecimiento.

La revista científica Pharmacological Research ha publicado los resultados, que describen efectos del compuesto sobre procesos metabólicos y funcionales en los animales tratados frente a grupos de control.

Efectos observados en modelos experimentales

El estudio indica que los ratones tratados con fenofibrato muestran mejoras en aspectos cognitivos como la memoria y el aprendizaje, además de una mejor capacidad del corazón para bombear sangre durante el envejecimiento.

En palabras de la investigadora Núria Casals, la administración del fármaco también se asocia a cambios a nivel celular que podrían relacionarse con el deterioro asociado a la edad. "A nivel molecular, el fármaco alarga los telómeros y disminuye la senescencia de las células, lo que podrían significar una reducción del envejecimiento de los tejidos", ha explicado.

Además, el trabajo señala una reducción de la acumulación de lípidos peroxidados vinculados a la edad y una mejora en la función de las mitocondrias, estructuras responsables de la producción de energía celular. Estos efectos se han observado en los modelos animales analizados durante la investigación.

Mecanismos implicados en el metabolismo lipídico

Los autores del estudio apuntan a la implicación de dos proteínas reguladoras del metabolismo de lípidos: la PPAR-alfa y la CPT1C. Según el trabajo, la activación de estas proteínas se asocia a los efectos observados con el fenofibrato en los modelos experimentales.

Casals, junto con la investigadora principal del estudio, Huichang Bi, de la Southern Medical University, ha trabajado durante más de una década en el estudio de la proteína CPT1C. En este trabajo, ambos equipos destacan su papel como mediadora en los procesos observados en ratones tratados con el fármaco.

El estudio describe que la modulación de estas vías metabólicas influye en procesos celulares relacionados con el envejecimiento, aunque todos los resultados proceden exclusivamente de modelos animales.

Alcance de los resultados y posibles aplicaciones

Los autores señalan que, además de los efectos en función cognitiva y cardíaca, otros estudios previos han relacionado el fenofibrato con posibles efectos en procesos como la osteoartritis. Sin embargo, este trabajo se centra en su comportamiento en modelos de envejecimiento en ratones.

El equipo investigador subraya que, por el momento, no se han realizado ensayos en humanos en este contexto. Aun así, el hecho de que el fenofibrato sea un fármaco ya utilizado y considerado seguro en su uso clínico abre la posibilidad de futuras evaluaciones.

Casals ha señalado que "modular el metabolismo lipídico a través de estas proteínas podría ser una estrategia eficaz para combatir algunos procesos del envejecimiento natural", aunque añade que factores como el ejercicio físico y la estimulación cognitiva siguen siendo relevantes en el envejecimiento saludable.