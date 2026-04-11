Por qué los nutricionistas recomiendan incluir un puñado de nueces en el desayuno

La experta en nutrición Júlia Farré ha destacado la importancia de incorporar este fruto seco a la primera comida del día. Según sus indicaciones, un consumo regular puede ser fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares, optimizar el rendimiento cognitivo y proteger la salud de la microbiota intestinal.

Una ración estándar de unos 30 gramos proporciona aproximadamente 2,7 gramos de ácido alfa-linolénico, 4,6 gramos de proteína y 2 gramos de fibra.

Para llevar a cabo esta recomendación, Farré sugiere opciones sencillas como mezclar el alimento con yogur, avena o incluso consumirlo en forma de crema sobre pan. "Cambiar o enriquecer comidas habituales de las mañanas es una forma práctica de añadir grasas insaturadas y omega-3", ha explicado la especialista.

En el ámbito cardiovascular, la evidencia acumulada durante más de treinta años, apoyada por entidades como la California Walnut Commission, es muy sólida. Diversos ensayos clínicos demuestran que su ingesta contribuye a mejorar el perfil lipídico, en especial al reducir el colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo, sin generar impactos negativos en el peso corporal ni alterar la presión arterial de los pacientes.

Los beneficios

Respecto a la salud digestiva, investigaciones recientes publicadas en la revista especializada The Journal of Nutrition confirman que este hábito modifica de forma positiva la composición de la flora intestinal. Se ha detectado un aumento de bacterias beneficiosas productoras de butirato, lo que reduce la presencia de ácidos biliares con perfil proinflamatorio.