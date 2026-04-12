Los enfermos de párkinson se duplican en España desde 2012

El número de pacientes diagnosticados ha experimentado un notable crecimiento en el territorio nacional. Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Neurología (SEN), la cifra de personas que lo sufren se ha multiplicado por dos en los últimos catorce años, lo que sitúa el total de afectados por encima de los 200.000. A esto se suma un ritmo de progresión preocupante, con la detección de aproximadamente 10.000 nuevos casos anualmente.

Con motivo de la reciente celebración del Día Mundial de esta enfermedad, los especialistas han advertido de que ya representa la segunda patología neurodegenerativa más frecuente a nivel global. Además, es la que registra el mayor incremento en términos de prevalencia, discapacidad y mortalidad. Durante las últimas dos décadas, la carga global medida en años de vida ajustados por discapacidad aumentó más de un 80%, y las muertes se llegaron a duplicar. Actualmente, más de doce millones de personas conviven con ella en el mundo, una cifra que podría superar los 25 millones en 2050.

Las futuras cifras

La situación en España reviste una especial gravedad. A pesar de ocupar el puesto número 31 en población mundial, el país se sitúa como el noveno con más diagnósticos absolutos del planeta. Las previsiones epidemiológicas apuntan a que, para mediados de este siglo, la nación española registrará la mayor prevalencia por habitante del mundo, alcanzando ratios cercanos a los 850 casos por cada 100.000 personas.

El coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN, el doctor Álvaro Sánchez Ferro, ha explicado que "el envejecimiento de la población es el principal factor" que justifica este repunte, aunque no es el único. El previsible escenario para las próximas décadas obligará a los sistemas sanitarios a mejorar la planificación de sus recursos, así como a impulsar la investigación de tratamientos más eficaces y fomentar estrategias de prevención basadas en hábitos de vida saludables.

La edad media en la que debuta el trastorno ronda los 60 años, con un ligero predominio entre los varones. Su prevalencia asciende progresivamente con el tiempo: afecta al 2% de los mayores de 65 años y alcanza el 4% en la población que supera los 80 años. Sin embargo, no es exclusiva de la tercera edad, ya que un 15% de los pacientes presenta un inicio temprano antes de cumplir los 45 años, casos que suelen tener una mayor vinculación genética o familiar.

Aunque existen mutaciones asociadas que explican una parte de los cuadros clínicos, menos del 10% son claramente hereditarios. Por ello, el doctor Sánchez Ferro ha incidido en la importancia de vigilar factores de riesgo modificables.