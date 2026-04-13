Del cerebro al hígado: el cóctel tóxico de la resaca que pone al cuerpo al límite

Todos conocemos la sensación de estar con resaca: dolor de cabeza, sed intensa, náuseas y una fatiga difícil de explicar. El término médico exacto es veisalgia. Esta sensación no es solo haber dormido mal, sino de una respuesta compleja del organismo ante la toxicidad del alcohol.

Cuando bebemos en exceso, el cuerpo entra en una especie de modo de emergencia. Se produce deshidratación, inflamación generalizada y acumulación de sustancias tóxicas como el acetaldehído. El resultado es un cóctel de síntomas que afecta a múltiples órganos.

El cerebro: dolor, sensibilidad y fatiga

El alcohol actúa como vasodilatador, ensanchando los vasos sanguíneos y favoreciendo el dolor de cabeza. Además, altera el equilibrio de neurotransmisores como el GABA y el glutamato.

Cuando desaparece el alcohol, el cerebro entra en un estado de hiperactividad que explica la sensibilidad a la luz, el ruido, la irritabilidad y la falta de concentración. A esto se suma la interrupción del sueño profundo, lo que agrava la fatiga.

El hígado y el estómago: gestionando toxinas

El hígado es el principal encargado de procesar el alcohol. Lo transforma en acetaldehído, una sustancia altamente tóxica, antes de convertirlo en acetato, menos dañino.

El problema es que, tras un consumo elevado, el hígado no puede procesar todo el acetaldehído a tiempo. Esta acumulación es una de las principales responsables del malestar, las náuseas y la sensación general de intoxicación.

Añadir también que el alcohol irrita directamente la mucosa gástrica y aumenta la producción de ácido. Esto provoca síntomas como náuseas, vómitos y dolor abdominal. Además, puede alterar el funcionamiento intestinal, favoreciendo la inflamación y empeorando la sensación de malestar digestivo.

Riñones: el origen de la deshidratación

La sed extrema tiene una explicación clara: el alcohol inhibe la hormona antidiurética, lo que hace que los riñones eliminen más agua de la que deberían. El resultado es una deshidratación severa que provoca sequedad bucal, mareos y contribuye al dolor de cabeza.

Pero no es sólo eso sino que el consumo de alcohol también afecta a los niveles de glucosa en sangre, pudiendo provocar hipoglucemia. Esto explica síntomas como temblores, debilidad y una necesidad urgente de comer. Además, interfiere en la recuperación muscular, aumentando la sensación de agotamiento físico.

Uno de los factores clave de la resaca es la inflamación. El cuerpo libera citoquinas, proteínas del sistema inmune que generan síntomas similares a los de una infección, como cansancio, malestar y fiebre leve. En cierto modo, el organismo reacciona como si estuviera luchando contra una enfermedad.

¿Existe una cura?

A pesar de los remedios populares, la ciencia es clara: no hay soluciones milagro. El tiempo es el principal aliado.

Hidratarse bien, consumir alimentos ricos en carbohidratos y descansar son las mejores estrategias para ayudar al cuerpo a recuperarse.

La resaca no es un simple malestar pasajero, sino una señal de alerta del organismo. Es la forma que tiene el cuerpo de recordar que el equilibrio interno es frágil y que los excesos tienen un coste.