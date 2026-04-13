Los diez hábitos que recomiendan los expertos para disfrutar de un corazón sano

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en España, representando aproximadamente el 27% del total de fallecimientos al año. La cardiopatía isquémica y el ictus son las principales causas, afectando más a mujeres, y se estima que el 80% de las muertes prematuras podrían prevenirse. Es por eso que la prevención es la mejor medicina que podemos darle al músculo cardiaco.

La Asociación Americana del Corazón acaba de publicar una guía actualizada de los hábitos más efectivos para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Muchos de ellos son hábitos conocidos y de sentido común que debemos tomarnos más en serio si no queremos engrosar las temidas estadísticas.

1. No comas más de lo que gastas.- Ajustar la ingesta de alimentos a nuestro gasto energético es fundamental para mantener un peso adecuado y con él un índice de masa corporal saludable.

2. Los imprescindibles: frutas y verduras: Su alto contenido en antioxidantes, vitaminas, minerales y fibras las hacen fundamentales, por lo que la ingesta de estos alimentos debe ser diaria.

3.- Integrales, la mejor opción: puestos a consumir cereales que sean integrales, no restan calorías, pero sí que nutren nuestro primer cerebro, el intestino.

4.- El tesoro de las proteínas: Huevos, pescados y carnes de pollo o pavo son las proteínas de mayor valor nutricional y deberían formar parte de casi todas nuestras ingestas, sobre todo el desayuno.

5.- No demonices las grasas: El consumo de grasa es fundamental para el funcionamiento de todo nuestro organismo, sobre todo el cerebro, pero también para el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo. Por ello, sustituye las grasas saturadas por las insaturadas como el aceite de oliva, el aguacate o el pescado azul.

6.- Los ultraprocesados ni verlos: Están asociados a la diabetes, la obesidad y hasta a enfermedades como el cáncer.

7. Que no te engañen con el azúcar oculto: Hay muchos alimentos que esconden una gran cantidad de azúcar, tanto en forma de glucosa como fructosa, que daña tus arterias o engrasa tu hígado.

8. Sal, solo la del mar: Ojo con excederse con la sal que está detrás de la hipertensión y opta por sal baja en sodio.

9.- Alcohol lo más lejos posible: El alcohol se relaciona con el desarrollo de más de 200 enfermedades, entre las que podemos citar el cáncer, problemas cardíacos, trastornos de la salud mental, enfermedades hepáticas, hipertensión…

El décimo paso, la suplementación

Estudios recientes confirman que el consumo de Omega-3, particularmente el EPA, reduce la mortalidad cardiovascular e indican una reducción del 31% en el riesgo de infarto y del 20% en muertes cardiovasculares en pacientes con triglicéridos altos.

Además de la fracción EPA, la DHA también puede ser una gran herramienta para disminuir la inflamación arterial y la presión arterial. Esta información es muy útil a la hora de elegir el mejor suplemento que complemente los nueve pasos propuestos por la Asociación Americana del Corazón.

Es el caso de OLEOMEGA 3 EPA de MundoNatural que contiene las dos fracciones, tanto EPA como DHA, además de Vitamina E.

Ambos ácidos contribuyen al funcionamiento normal del corazón con la toma de una sola perla diaria.

En Parafarmaciamundonatural.es nos pueden ayudar a elegir la mejor dieta y suplementación para cuidar de nuestra salud y trabajar en la mejor de las medicinas, que es la prevención.